Запорожская АЭС подключила после ремонта энергоблок №3

Запорожская атомная электростанция подключила к сети после ремонта энергоблок №3.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Запорожской АЭС сообщает БизнесЦензор.

"1 июня 2020 года в 01 час 05 минут после окончания капитального планово-предупредительного ремонта энергоблок №3 Запорожской АЭС подключен к сети", - сообщает АЭС.

Во время ремонта на энергоблоке были выполнены все запланированные регламентные и сверхрегламентные работы. Проведен капитальный и средний ремонт основного и вспомогательного оборудования энергоблока.

По состоянию на 1 июня 2020 года на Запорожской АЭС в работе находятся 4 энергоблока. Энергоблоки работают в штатном режиме, замечаний к работе основного оборудования энергоблоков и персонала нет.

На энергоблоке №4 идут 32 сутки планового капитального ремонта, на энергоблоке №5 - 47 сутки планового среднего ремонта.