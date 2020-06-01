Минюст открыл в Украине первые платные камеры для заключенных. ФОТО
В Украине открыли первые платные камеры с повышенным комфортом содержания заключенных в следственных изоляторах, сообщает Министерство юстиции Украины.
Об этом со ссылкой на пресс-службу Минюста сообщает БизнесЦензор.
Платные камеры открыты в Запорожском следственном изоляторе, в Вольнянском учреждении исполнения наказаний №11 и в государственном учреждении "Днепровская учреждение исполнения наказаний (№ 4)" в городе Днепр.
В Запорожском СИЗО находятся 700 человек. Сейчас здесь появилась одна платная камера. Ее площадь 22,5 кв. м, в ней четыре кровати, душ, телевизор, холодильник, микроволновая печь. стоимость:
- за сутки - 570 грн;
- за неделю - 1990 грн;
- за месяц - 3410 грн.
В государственном учреждении "Вольнянский учреждение исполнения наказаний (№ 11)" оборудована 1 камера на 2 человека площадью 14,5 кв.м., стоимость:
- за 1 сутки - 540 грн;
- за неделю - 1900 грн;
- за месяц - 3260 грн.
В государственном учреждении "Днепровская учреждение исполнения наказаний (№ 4)" оборудована 1 камера на 4 человек площадью 25 кв.м., стоимость:
- за 1 сутки - 880 грн;
- за неделю - 2200 грн;
- за месяц - 3060 грн.
Министр юстиции Денис Малюська заявил, что таким образом планируется заработать на ремонт в бесплатных камерах, убрать коррупцию и уменьшить затраты на выполнение решений ЕСПЧ.
"Ненадлежащие условия содержания в СИЗО - проблема, за которую Европейский суд присуждает уплату компенсаций", - сообщил Малюська.
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