Минюст открыл в Украине первые платные камеры для заключенных. ФОТО

В Украине открыли первые платные камеры с повышенным комфортом содержания заключенных в следственных изоляторах, сообщает Министерство юстиции Украины.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Минюста сообщает БизнесЦензор.

Платные камеры открыты в Запорожском следственном изоляторе, в Вольнянском учреждении исполнения наказаний №11 и в государственном учреждении "Днепровская учреждение исполнения наказаний (№ 4)" в городе Днепр.

В Запорожском СИЗО находятся 700 человек. Сейчас здесь появилась одна платная камера. Ее площадь 22,5 кв. м, в ней четыре кровати, душ, телевизор, холодильник, микроволновая печь. стоимость:

- за сутки - 570 грн;

- за неделю - 1990 грн;

- за месяц - 3410 грн.

В государственном учреждении "Вольнянский учреждение исполнения наказаний (№ 11)" оборудована 1 камера на 2 человека площадью 14,5 кв.м., стоимость:

- за 1 сутки - 540 грн;

- за неделю - 1900 грн;

- за месяц - 3260 грн.

В государственном учреждении "Днепровская учреждение исполнения наказаний (№ 4)" оборудована 1 камера на 4 человек площадью 25 кв.м., стоимость:

- за 1 сутки - 880 грн;

- за неделю - 2200 грн;

- за месяц - 3060 грн.

Министр юстиции Денис Малюська заявил, что таким образом планируется заработать на ремонт в бесплатных камерах, убрать коррупцию и уменьшить затраты на выполнение решений ЕСПЧ.

"Ненадлежащие условия содержания в СИЗО - проблема, за которую Европейский суд присуждает уплату компенсаций", - сообщил Малюська.











