В Украине зафиксировано 340 новых случаев коронавируса
В Украине зафиксировано 24 тысячи и 12 случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщает Министерство здравоохранения.
Об этом со ссылкой на пресс-службу МОЗ сообщает БизнесЦензор.
"По данным ЦОС, по состоянию на 9:00 1 июня в Украине 24012 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 718 летальных, 9690 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 340 новых случаев", - сообщает Минздрав.
По состоянию на утро 1 июня поступило 496 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала года поступило 59 тысяч 339 сообщений о подозрении на COVID-19.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
- Винницкая область - 1005 случаев;
- Волынская область - 932 случая;
- Днепропетровская область - 942 случая;
- Донецкая область - 163 случая;
- Житомирская область - 742 случая;
- Закарпатская область - 1206 случаев;
- Запорожская область - 447 случаев;
- Ивано-Франковская область - 1420 случаев;
- Кировоградская область - 514 случаев;
- Киев - 3043 случая;
- Киевская область - 1600 случаев;
- Львовская область - 1700 случаев;
- Луганская область - 47 случаев;
- Николаевская область - 294 случая;
- Одесская область - 896 случаев;
- Полтавская область - 270 случаев;
- Ровенская область - 1770 случаев;
- Сумская область - 170 случаев;
- Тернопольская область - 1176 случаев;
- Харьковская область - 1083 случая;
- Херсонская область - 178 случаев;
- Хмельницкая область - 454 случая;
- Черновицкая область - 3377 случаев;
- Черкасская область - 406 случаев;
- Черниговская область - 177 случаев.
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