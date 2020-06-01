В Украине зафиксировано 340 новых случаев коронавируса

В Украине зафиксировано 24 тысячи и 12 случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщает Министерство здравоохранения.

Об этом со ссылкой на пресс-службу МОЗ сообщает БизнесЦензор.

"По данным ЦОС, по состоянию на 9:00 1 июня в Украине 24012 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 718 летальных, 9690 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 340 новых случаев", - сообщает Минздрав.

По состоянию на утро 1 июня поступило 496 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала года поступило 59 тысяч 339 сообщений о подозрении на COVID-19.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена: