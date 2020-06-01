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В Украине зафиксировано 340 новых случаев коронавируса

В Украине зафиксировано 340 новых случаев коронавируса

В Украине зафиксировано 24 тысячи и 12 случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщает Министерство здравоохранения.

Об этом со ссылкой на пресс-службу МОЗ сообщает БизнесЦензор.

"По данным ЦОС, по состоянию на 9:00 1 июня в Украине 24012 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 718 летальных, 9690 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 340 новых случаев", - сообщает Минздрав.

По состоянию на утро 1 июня поступило 496 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала года поступило 59 тысяч 339 сообщений о подозрении на COVID-19.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область - 1005 случаев;
  • Волынская область - 932 случая;
  • Днепропетровская область - 942 случая;
  • Донецкая область - 163 случая;
  • Житомирская область - 742 случая;
  • Закарпатская область - 1206 случаев;
  • Запорожская область - 447 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 1420 случаев;
  • Кировоградская область - 514 случаев;
  • Киев - 3043 случая;
  • Киевская область - 1600 случаев;
  • Львовская область - 1700 случаев;
  • Луганская область - 47 случаев;
  • Николаевская область - 294 случая;
  • Одесская область - 896 случаев;
  • Полтавская область - 270 случаев;
  • Ровенская область - 1770 случаев;
  • Сумская область - 170 случаев;
  • Тернопольская область - 1176 случаев;
  • Харьковская область - 1083 случая;
  • Херсонская область - 178 случаев;
  • Хмельницкая область - 454 случая;
  • Черновицкая область - 3377 случаев;
  • Черкасская область - 406 случаев;
  • Черниговская область - 177 случаев.
карантин (2077) COVID-19 (1689) коронавірус (3210)


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