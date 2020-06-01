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Городская электричка в Киеве может возобновить работу 7 июня, – "Киевпастранс"

Городская электричка в Киеве может возобновить работу 7 июня, –

Возобновление работы городской электрички в Киеве ожидается 7 июня в связи с незаконченными ремонтными работами, сообщает КП "Киевпастранс".

Об этом со ссылкой на Facebook Киевпастранса сообщает БизнесЦензор.

"Из-за приостановки работы моторвагонного депо "Фастов-1" на время карантина, работники предприятия не успели выполнить ремонтные работы электропоездов городской электрички. Согласно информации, предоставленной производственным подразделением моторвагонного депо "Фастов-1" АО "Укрзализныця", окончание ремонта электропоездов ориентировочно ожидается 7 июня", - говорится в сообщении.

АО "Укрзализныця" с 1 июня 2020 года начнет первый этап восстановления курсирования пригородных поездов.

Київпастранс (153) електричка (119)


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