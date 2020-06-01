"Укрзализныця" возобновила межобластные перевозки. ВИДЕО

АО "Укрзализныця" возобновила пассажирские перевозки между областями, сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Об этом Криклий написал в своем телеграм-канале, сообщает БизнесЦензор.

"Сегодня в 6:12 утра с вокзала "Киев-Пассажирский" отправился первый пассажирский поезд после карантина по направлению "Киев-Константиновка", - сообщает Криклий.

По данным министра, более 40 поездов дальнего следования и 214 пригородных поездов начнут работу с сегодняшнего дня и их список будет пополняться.

"Также начаты межобластные автомобильные пассажирские перевозки. Работаем над постепенным запуском авиасообщение", - добавил министр.