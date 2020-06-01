Продажи новых автомобилей в Украине снизились на 15%

Майский рынок новых легковых автомобилей в Украине уменьшился на 15%, сообщает ассоциация "Укравтопром".

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укравтопрома" сообщает БизнесЦензор.

В течении месяца украинцы приобрели и зарегистрировали около 6 тыс. новых машин, сообщает "Укравтопром".

Только с 12 мая сервисные центры МВД начали восстанавливать свою работу, до этого времени зарегистрировать новый автомобиль можно было исключительно в дежурных СЦ через электронные каналы связи.

Самой популярной маркой на рынке новых легковых автомобилей в мае, как и годом ранее, стала Toyota. В течении месяца 1026 автомобилей этой японской марки пополнили украинский автопарк. Однако от своего результата годичной давности Toyota отстала на 17%.

На втором месте вновь Renault, в активе которой 851 регистрация, на 12% меньше, чем годом ранее.

Третья позиция и 51 процентный рост у KIA, автомобили которой выбрали 671 автомобилист. Рост спроса на автомобили KIA поднял в майском рейтинге эту корейскую марку сразу на две ступеньки.

На четвертом месте – Skoda, годом ранее занимавшая шестое место. Но несмотря на подъем в рейтинге реализация Шкод сократилась на 9% – до 289 шт.

Замыкает пятерку лидеров мая с результатом 270 зарегистрированных авто – Mercedes-Benz, в прошлом году занимавший лишь четырнадцатую позицию. Майский спрос на автомобили с трехлучевой звездой в Украине вырос на 71%.

Бестселлером месяца стал автомобиль KIA Sportage с результатом – 593 регистрации.

Всего за пять месяцев 2020 года свои первые регистрационные номера получили почти 30 тыс. легковых автомобилей, что на 7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.