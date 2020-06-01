"Укрзализныця" возобновила работу более 400 электричек

АО "Укрзализныця" 1 июня начала первый этап восстановления курсирования пригородных поездов. С сегодняшнего дня возобновили движение 439 пригородных поездов, сообщил и.о. председателя правления АО "Укрзализныця" Иван Юрик.

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци" сообщает БизнесЦензор.

С 1 июня в филиале "Донецкая железная дорога" начнут курсировать 38 поездов, "Львовская железная дорога" - 30 поездов, "Одесская железная дорога" - 84 поезда, "Южная железная дорога" - 156 поездов, "Приднепровская железная дорога" - 22 поезда, "Юго западная железная дорога"- 109 поездов.

"Призываем пассажиров осознавать и выполнять рекомендации при проезде железнодорожным транспортом. В частности, соблюдать социальную дистанцию, надевать маску, а в случае выявления симптомов острой респираторной болезни - оставаться дома. На время действия карантина в каждом пригородном поезде будет находиться проводник, который будет следить за соблюдением этих норм", - отметил Юрик.

По состоянию на 1 июня "Укрзализныця" еще не получила решение об ослаблении карантина от региональных комиссий в Винницкой, Днепропетровской, Львовской, Ривненской, Черновицкой областях.

В Хмельницкой области есть разрешение на курсирование только на двух направлениях: Жмеринка - Гречаны и Хмельницкий - Волочиск.