Убытки "Центрэнерго" превыcили 2 миллиарда, – Фонд госимущества

Убытки государственного ПАО "Центрэнерго" за 2019 год составили более 2 млрд грн.

Об этом глава Фонда государственного имущества Дмитрий Сенниченко сообщил Reuters, передает БизнесЦензор.

По словам Сенниченко, предыдущее руководство компании не публиковало финансовый отчет за 2019 год.

Глава ФГИ добавил, что сейчас "Центрэнерго" готовят к приватизации, но стартовая цена за государственный пакет акция "Центрэнерго" может быть определена только после того, как компания будет проверена, а ее убытки и долги будут оценены.

Сенниченко планирует, что Украина приватизирует "Центрэнерго" во втором квартале 2021 года.

"Мы создали комиссию, сейчас выберем советника по приватизации... Это будет консорциум или инвестиционный банк, который впоследствии будет выполнять все необходимые процедуры для подготовки предприятия к приватизации", – рассказал глава ФГИ.

Как сообщалось, на минувшей неделе Фонд государственного имущества после трех месяцев неудачных попыток сменил подконтрольное Игорю Коломойскому руководство государственного ПАО "Центрэнего".

Напомним, еще 4 марта Кабмин обнародовал распоряжение от 26 февраля, которым согласовал предложение Фонда госимущества о назначении экс-гендиректора компании "Технова" (Черниговская ТЭЦ) Корчинского и.о. генерального директора ПАО "Центрэнерго".

В тот же день Верховная Рада уволила премьер-министра Алексея Гончарука. Перед голосованием за это решение Гончарук назвал среди достижений правительства под своим руководством борьбу с коррупцией, упомянув смену близкого к Игорю Коломойскому руководства "Центрэнерго".

В сентябре 2019 года Кабинет министров согласовал назначение врио генерального директора ПАО "Центрэнерго" Владимира Потапенко.

После смены менеджмента энергокомпания начала заключать прямые договора на поставку электроэнегрии с предприятиями группы "Приват". Кроме того, после смены руководителя "Центрэнерго" подписало договор на поставку угля с ООО "Нафта Форс", учредитель и директор которой, по данным СМИ, имеет непосредственное отношение к деятельности группы "Приват".

Ранее СМИ сообщали, что государственная "Центрэнерго" перешла под контроль людей, близких к лидеру группы "Приват" Игорю Коломойскому. Сам же Коломойский эту информацию отрицал, однако в интервью Цензор.НЕТ назвал новое руководство компании "профессиональными и понятными людьми", признав, что консультирует Потапенко.

Подробнее читайте в материале БизнесЦензор: Як Коломойський використовує "Центренерго"