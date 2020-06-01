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Убытки "Центрэнерго" превыcили 2 миллиарда, – Фонд госимущества

Убытки

Убытки государственного ПАО "Центрэнерго" за 2019 год составили более 2 млрд грн.

Об этом глава Фонда государственного имущества Дмитрий Сенниченко сообщил Reuters, передает БизнесЦензор.

По словам Сенниченко, предыдущее руководство компании не публиковало финансовый отчет за 2019 год.

Глава ФГИ добавил, что сейчас "Центрэнерго" готовят к приватизации, но стартовая цена за государственный пакет акция "Центрэнерго" может быть определена только после того, как компания будет проверена, а ее убытки и долги будут оценены.

Сенниченко планирует, что Украина приватизирует "Центрэнерго" во втором квартале 2021 года.

"Мы создали комиссию, сейчас выберем советника по приватизации... Это будет консорциум или инвестиционный банк, который впоследствии будет выполнять все необходимые процедуры для подготовки предприятия к приватизации", – рассказал глава ФГИ.

Как сообщалось, на минувшей неделе Фонд государственного имущества после трех месяцев неудачных попыток сменил подконтрольное Игорю Коломойскому руководство государственного ПАО "Центрэнего".

Напомним, еще 4 марта Кабмин обнародовал распоряжение от 26 февраля, которым согласовал предложение Фонда госимущества о назначении экс-гендиректора компании "Технова" (Черниговская ТЭЦ) Корчинского и.о. генерального директора ПАО "Центрэнерго".

В тот же день Верховная Рада уволила премьер-министра Алексея Гончарука. Перед голосованием за это решение Гончарук назвал среди достижений правительства под своим руководством борьбу с коррупцией, упомянув смену близкого к Игорю Коломойскому руководства "Центрэнерго".

В сентябре 2019 года Кабинет министров согласовал назначение врио генерального директора ПАО "Центрэнерго" Владимира Потапенко.

После смены менеджмента энергокомпания начала заключать прямые договора на поставку электроэнегрии с предприятиями группы "Приват". Кроме того, после смены руководителя "Центрэнерго" подписало договор на поставку угля с ООО "Нафта Форс", учредитель и директор которой, по данным СМИ, имеет непосредственное отношение к деятельности группы "Приват".

Ранее СМИ сообщали, что государственная "Центрэнерго" перешла под контроль людей, близких к лидеру группы "Приват" Игорю Коломойскому. Сам же Коломойский эту информацию отрицал, однако в интервью Цензор.НЕТ назвал новое руководство компании "профессиональными и понятными людьми", признав, что консультирует Потапенко.

Подробнее читайте в материале БизнесЦензор: Як Коломойський використовує "Центренерго"

Коломойський Ігор (1772) приватизація (1347) Центренерго (454) ФДМУ (1364) Сенниченко Дмитро (59)


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Топ коментарі
+15
Старая схема, перспективное предприятие загоняют в долги перед приватизацией и покупают за копейки.
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01.06.2020 15:10
+12
Странно, Ахметов считает миллиардные прибыли а вы убытки. Вы уже там определитесь
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01.06.2020 13:05
+10
Вы не улавливаете зависимости почему когда вся страна терпит убытки, а 2-3 олигофрена считают сумасшедшие прибыли? Вы не хотите задуматься почему у вас пустой погреб куда вы складываете харчи, а вокруг вас бегают жирные крысы? Неужели у нас такой тупой и терпеливый народ который вместо уничтожить крыс предпочитает работать еще больше, мол вдруг крысы наедятся и что то оставят и тебе?
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01.06.2020 14:06
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Странно, Ахметов считает миллиардные прибыли а вы убытки. Вы уже там определитесь
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01.06.2020 13:05 Відповісти
Беня
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01.06.2020 16:17 Відповісти
Беня
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01.06.2020 18:12 Відповісти
Вы не улавливаете зависимости почему когда вся страна терпит убытки, а 2-3 олигофрена считают сумасшедшие прибыли? Вы не хотите задуматься почему у вас пустой погреб куда вы складываете харчи, а вокруг вас бегают жирные крысы? Неужели у нас такой тупой и терпеливый народ который вместо уничтожить крыс предпочитает работать еще больше, мол вдруг крысы наедятся и что то оставят и тебе?
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01.06.2020 14:06 Відповісти
меньше года у власти вислюк оманський и его хозяин беня и вместо прибыли - убытки во ВСЕХ отраслях, министерствах и ведомствах...
то-то вислюк оманский возглавил Нацсовет по антикоррупционной политике и лично его возглавил - чтобы не только получать дополнительную зарплату, имитируя антикоррупцию, но и покрывать коррупцию - отмазывая беню и Ко..
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01.06.2020 14:41 Відповісти
Старая схема, перспективное предприятие загоняют в долги перед приватизацией и покупают за копейки.
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01.06.2020 15:10 Відповісти
Думаю що коли "слуг" пожбурять на смітник ми дізнаємось про мільярдні оборудки ЗЕгенерата в долі з Коломойським. Ну не може бути інакше! Там де жиди там завжди злочин. Впевнений (ЗЕ уже компенсував з бюджету Бєні 12 млрд.!) що якщо зелене чмо просидить на Банковій ще два роки то сума яку поцупив Янукович здасться просто дрібними витратами...
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01.06.2020 15:34 Відповісти
Он для этого лично возглавил Нацсовет по антикоррупционной политике. Теперь Бене везде зелегый свет.
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01.06.2020 16:24 Відповісти
Беня тоже показывал миллиардные "убытки " Приватбанка. А Когда государство его приватизировало(Тут Порошенко спасибо огромное),то оказалось что Приватбанк дает больше миллиарда ДОЛЛАРОВ прибыли каждый год!
Как монополист может быть УБЫТОЧНЫМ? Тем более когда цены на энергоносители падают в ТРИ РАЗА а цены на ЖКХ только растут?
Искусственно банкротят чтобы купить за 3 копейки-как это поизошло со всей промышленостью и инфраструктурой Украины. Ну а Бубочка конечно ничего не знает)))
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01.06.2020 16:52 Відповісти
"МАУ" той же КаллоМойши вся в убытках, и ничего, выполняет "эвакуационные рейсы". Нормальным европейским компаниям нельзя, а этому ублюдочному банкроту можно.
И возвращать клиентам деньги за невыполненные рейсы компания-банкрот тоже не собирается.
"Ох, веселые же люди эти самые *иды!"
Убытки "Центрэнерго" превыcили 2 миллиарда, – Фонд госимущества - Цензор.НЕТ 7556
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02.06.2020 10:44 Відповісти
Обанкротили предприятие под Татарина ,теперь он его выкупит доларов за 100, и в следующем году у него появится неожиданная прибыль в сотни миллионов.
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01.06.2020 17:00 Відповісти
Татарин до цього не має відношення. Це Бенін город.
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02.06.2020 03:41 Відповісти
Мабуть Коломойша понесе кремінальну відповідальність😂😂😂
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01.06.2020 17:05 Відповісти
В свій час буде відповідальність перед Богом, це неминуче.
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01.06.2020 18:34 Відповісти
Ответственность перед Богом наступает только в случае если ее обеспечивают живые люди в настоящем времени(Евангелие от Ивана Шумейко )
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01.06.2020 19:21 Відповісти
Нет уверенности, что захотят марать руки,да и "длительная и тяжёлая" уверенно обеспечит.
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01.06.2020 19:36 Відповісти
Знал одного *ида, который все говорил: "я думаю, мы и там сможем договориться".
Не дожил даже до 55 лет. А Бог всё равно есть!
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02.06.2020 10:45 Відповісти
"Центрєнерго" впевненно крокує по схемі "Приватбанка", схоже і МАУ не відстає.
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01.06.2020 18:31 Відповісти
МАУ і так належить Бені.
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02.06.2020 03:42 Відповісти
У коллеги сын работает в Праге, раз в 2-3 месяца летала самолетами "МАУ", из-за карантина нет ни полетов, ни денег. По телефону успела несколько раз сделать заявку на возврат или перенос рейсов. Десять раз отсылала свои данные (якобы для сверки). Потом "компания" и вовсе перестала отвечать, типа, рассматриваем, срок рассмотрения от 7 до 90 (!) дней. Теперь на сайте (наконец-то) автоматизировали прием претензий, отсчет опять начался со дня подачи претензии, и опять надо ждать 90 (!) дней. В этом государстве есть власть? законы? порядок?
Или все отдано на откуп *идам?
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02.06.2020 10:46 Відповісти
гандоны, все гос имущество за копейки продали олигархам. получается деньги шли государству с платежек, а теперь в приватные руки олигархов. Олигархи приватизируют гос имущество и последние соки выжимают с людей и выводят эти бабки. Нужно не на приватизацию отдавать гос имущество, а наоборот национализировать все, что олигархи приватизировали гниды! Пусть олигархи свое создают что то и производят, а не поотжимали суки у государства все и доят падлы народ и еще и деньги потом с платежек не в казну идут, как было бы в случае национализированных предприятий, а деньги вообще в олигархические офшоры уходят и даже налоги не платятся! Отдавать в приватизацию Олигархам Украинские все предприятия - это преступление против государства и против народа, который они взувают и народ с пустыми вывернутыми карманами остается! Так еще и цены завышают ибо захватывают все аж до статуса монополистов, что нету у них конкурентов и они могут любые с головы цифры брать и вписывать в платежки и люди будут это платить ибо больше неоткуда брать эти услуги ибо олигархи полные монополии установили. Разве что не платить вообще по этим завышенным ценам. Как за отопление например платежки вообще в край наглая обдираловка. Тому олигарху, который эти тарифы сделал за отопление сразу надо молотком по пальцам лупасить! Вообщем все надо забрать у олигархов! И в первую очередь - это стратегические предприятия, от которых зависит жизнедеятельность страны - это водоснабжение, отопление, электричество в первую очередь из Атомных станций, а пусть они создают там отдельные компании и строят свою зеленую энергетику и т.п. Вообщем, все, что принадлежало государству и что олигархи отжали у страны, то должно быть отжато у олигархов обратно на место в национальную собственность! Пусть свое строят и продают гниды на теле Украины.
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01.06.2020 18:46 Відповісти
Хоть это и банально звучит, но:
При Порошенко такой уйни не было.
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02.06.2020 08:58 Відповісти

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