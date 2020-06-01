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"Энергоатом" сменил руководителя подразделения по продаже электроэнергии

Исполняющим обязанности генерального директора "Энергоатом-Трейдинг" (обособленное подразделение НАЭК "Энергоатом") назначен Максим Зорин вместо Сергея Бедина.

Об этом сообщили в пресс-службе госкомпании, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Зорин имеет ранее работал в НЭК "Укрэнерго" на должностях начальника департамента развития системы передачи, директора департамента развития возобновляемых источников энергии и вопросов подключения к сетям новых объектов ВИЭ, руководителя проектов в сфере нематериального производства.

Кроме того, подразделение "Управление делами" НАЭК "Энергоатом" возглавил Игорь Бугаев, ранее занимавший должность заместителя директора ОП "Аварийно-технический центр".

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"Энергоатом" является оператором всех четырех действующих АЭС Украины. Эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.

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