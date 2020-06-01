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Штрафы за неправильную парковку за апрель в Киеве превысили 2 миллиона

Штрафы за неправильную парковку за апрель в Киеве превысили 2 миллиона

В апреле в Киеве инспекторы по парковке вынесли постановления о нарушении правил парковки на сумму более 2 млн грн, рассказал мэр столицы Виталий Кличко.

Об этом со ссылкой на пресс-службу КГГА сообщает БизнесЦензор.

"… в апреле инспекторы по парковке Департамента транспортной инфраструктуры вынесли более 4 тысяч постановлений о нарушении правил парковки. На сумму более 2 млн гривен", - сказал Кличко.

Он подчеркнул, что никаких эксклюзивных условий или поблажек при парковке, никому не предоставляют.

"И напомню, что игнорирование правил парковки стоит недешево. Также подчеркну, что инспекторы по парковке не имеют права принимать наличные в счет оплаты за парковку", - отметил Кличко.

КМДА (862) Кличко Віталій (573) паркування (160) штраф (1109)


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