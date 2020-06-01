Зеленский назначил Данилова главой совета экспертов по энергетике

Президент Владимир Зеленский создал Совет экспертов по вопросам энергетической безопасности и назначил его главой секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова.

Как передает БизнесЦензор, соответствующий указ №206/2020 от 29 мая обнародован на сайте главы государства.

В частности, документом утверждено положение о Совете экспертов по энергетической безопасности, согласно которому он является консультативным органом СНБО, созданным в соответствии с решением СНБО от 2 декабря 2019 года "О неотложных мерах по обеспечению энергетической безопасности".

Основными задачами совета указаны: анализ и прогнозирование тенденций развития топливно-энергетического комплекса, энергетических рынков; изучение состояния государственного регулирования ТЭК, энергетических рынков, эффективности реализации государственной политики в сфере обеспечения энергетической безопасности, эффективного использования топливно-энергетических ресурсов, энергосбережения, возобновляемых источников энергии и альтернативных видов топлива; анализ проектов нормативно-правовых актов по вопросам функционирования ТЭК и энергетической безопасности.

На основании анализа совет экспертов готовит для СНБО предложения по противодействию и нейтрализации угроз энергетической безопасности Украины; системному решению проблемных вопросов в ТЭК, определению концептуальных подходов и направлений обеспечения энергетической безопасности; совершенствованию координации деятельности органов исполнительной власти в сфере обеспечения энергетической безопасности и нормативно-правовой базы.

Персональный состав Совета экспертов утверждает его глава по согласованию с президентом Украины.

Основной формой работы Совета экспертов являются заседания, которые проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Решение Совета экспертов принимаются путем открытого голосования простым большинством голосов присутствующих членов совета. В случае равного распределения голос главы Совета экспертов является решающим.