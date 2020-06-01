Остатки средств на едином счету Казначейства превысили 32 миллиарда
Остатки средств на Едином Казначейском счете (ЕКС) по состоянию на 1 июня 2020 года составили 32,49 млрд грн, что на 14,85 млрд грн или на 46% больше по сравнению с показателем на начала мая.
Об этом сообщает Государственная казначейская служба Украины, передает БизнесЦензор.
По данным Казначейства, остатки средств на ЕКС по состоянию на 1 июня 2019 года составляли 29,54 млрд грн, на 1 июня 2018 года – 11,49 млрд грн, на 1 июня 2017 года – 43,87 млрд грн.
Как сообщалось, остатки средств на Едином казначейском счете (ЕКС) по состоянию на 1 мая составили 17,63 млрд грн, увеличившись в апреле на 7,11 млрд грн или на 67,6%.
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А вот представляю, какой срачЬ здесь бы устроили адепты Сивого Петра, если б новость была про недостаток средств...
https://censor.net/news/3179955/vvp_ukrainy_v_yanvare_sokratilsya_na_05_vpervye_s_2016_goda_infografika
и в целом вот эта статистика
https://censor.net/search/advanced/1/all/01-01-2000/02-06-2020/date/titles/0/%D0%B2%D0%B2%D0%BF