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Остатки средств на едином счету Казначейства превысили 32 миллиарда

Остатки средств на едином счету Казначейства превысили 32 миллиарда

Остатки средств на Едином Казначейском счете (ЕКС) по состоянию на 1 июня 2020 года составили 32,49 млрд грн, что на 14,85 млрд грн или на 46% больше по сравнению с показателем на начала мая.

Об этом сообщает Государственная казначейская служба Украины, передает БизнесЦензор.

По данным Казначейства, остатки средств на ЕКС по состоянию на 1 июня 2019 года составляли 29,54 млрд грн, на 1 июня 2018 года – 11,49 млрд грн, на 1 июня 2017 года – 43,87 млрд грн.

Как сообщалось, остатки средств на Едином казначейском счете (ЕКС) по состоянию на 1 мая составили 17,63 млрд грн, увеличившись в апреле на 7,11 млрд грн или на 67,6%.

Автор: 

держбюджет (1568) Держказначейство (203) Казначейство (215) Мінфін (2925)


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Топ коментарі
+12
на 1.05.2019 36 850,3млн после "Сивого Петра" ..чувак это казначайский счет... это не бюджет .. месяц когда все заплатили налоги 1го квартала .. так бывает раз в 3 месяца ... это блин для таких безграмотных как ты "новость" ... дыра в бюджете никуда не делась... это налоговый (стек) - тебе знакомо слово стек??? или слово "буфер обмена" .. вот это буфер обмена .. просто там накопилось налогов .. их счас оприходуют и будет там минус 30 лярдов через месяц
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01.06.2020 19:56
+8
к предыдущему посту .. вот представь шо у тебя долг 100тысяч ... а тебе на карточку зашло 8штук ...ты будешь ходить и фраериться шо у тебя есть бабло??? аргументируя все счетом на карточе???
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01.06.2020 20:00
+8
шо я говорю безграмотному зелебобе
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01.06.2020 20:06
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Комментов-ноль.
А вот представляю, какой срачЬ здесь бы устроили адепты Сивого Петра, если б новость была про недостаток средств...
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01.06.2020 19:29 Відповісти
на 1.05.2019 36 850,3млн после "Сивого Петра" ..чувак это казначайский счет... это не бюджет .. месяц когда все заплатили налоги 1го квартала .. так бывает раз в 3 месяца ... это блин для таких безграмотных как ты "новость" ... дыра в бюджете никуда не делась... это налоговый (стек) - тебе знакомо слово стек??? или слово "буфер обмена" .. вот это буфер обмена .. просто там накопилось налогов .. их счас оприходуют и будет там минус 30 лярдов через месяц
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01.06.2020 19:56 Відповісти
порохобот проклятый. взял и поломал кайф.
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02.06.2020 02:07 Відповісти
к предыдущему посту .. вот представь шо у тебя долг 100тысяч ... а тебе на карточку зашло 8штук ...ты будешь ходить и фраериться шо у тебя есть бабло??? аргументируя все счетом на карточе???
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01.06.2020 20:00 Відповісти
еще к предыущему посту ... это скорее негатив чем позитив ... время уплаты налогов - 50 дней с первого (не считая ЕСВ и деклараций) с 1го апреля .. обычно скачки в плюс на казначайском счету в мае месяце .. потому что все поплатили налоги в апреле ..в первые 30 дней... но поскольку пик в июне .. это говорит о том что народ попалатил уже в мае ... тоесть в последние 20 дней .. тоесть "тянул до последнего" ... тоесть уже "шото не то"
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01.06.2020 20:05 Відповісти
Тянуть до последнего логично
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02.06.2020 02:08 Відповісти
шо я говорю безграмотному зелебобе
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01.06.2020 20:06 Відповісти
вот это тебя должно беспокоить
https://censor.net/news/3179955/vvp_ukrainy_v_yanvare_sokratilsya_na_05_vpervye_s_2016_goda_infografika
и в целом вот эта статистика
https://censor.net/search/advanced/1/all/01-01-2000/02-06-2020/date/titles/0/%D0%B2%D0%B2%D0%BF
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01.06.2020 20:39 Відповісти
А Гройсман оставил зеленым 160 милиардов. зелень твоя все ********.
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02.06.2020 07:37 Відповісти
В 2014 году Турчинов принял Украину с 12 000 гривен на едином счету Казначейства и вместе с Порошенко и Яценюком вытащили Украину из кацапской вооруженной дупы.
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02.06.2020 09:52 Відповісти

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