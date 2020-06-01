Украинские банки с начала года получили 25 миллиардов прибыли

Работающие банки Украины в январе-апреле 2020 года получили 25,208 миллиардов гривен прибыли, что на 39% больше показателя за аналогичный период предыдущего года.

Об этом со ссылкой на УНИАН сообщает БизнесЦензор.

По данным Национального банка Украины, доходы банков за этот период выросли на 16,8% - до 90,004 миллиарда гривен, расходы - на 9,9%, до 64,796 миллиардов гривен.

Работающие банки Украины по итогам 2019 года получили положительный финансовый результат на уровне 59,6 миллиардов гривен.

По сравнению с показателем за 2018 год, прибыль банков выросла почти втрое. Наибольшую прибыль в прошлом году получили "ПриватБанк" (32,6 млрд гривен), "Райффайзен Банк Аваль" (4,7 млрд гривен), ПУМБ (2,6 млрд гривен), "Укрсиббанк" (2,6 млрд гривен) и "ОТП Банк" (2,5 млрд гривен).