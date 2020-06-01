Разумков указал в декларации одолженные 27 миллионов и подаренный автомобиль

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков задекларировал за 2019 год 26,7 млн грн, которые он одолжил сыну депутата Винницкого облсовета Леониду Галушко, а также доход от предпринимательской деятельности в размене 914,2 тыс. грн.

Согласно электронной декларации об имуществе и доходах за 2019 год, Разумков получил 10,32 тыс. грн социальной помощи и 178,5 тыс. зарплаты на должности председателя Верховной Рады, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Кроме того, Разумков получил 600 грн от сдачи имущества в аренду, 88 тыс. зарплаты в ООО "Украинская политконсалтинговая группа", 914,2 тыс. грн дохода от предпринимательской деятельности, дополнительное благо от банка в размере 391 грн, 27,8 тыс. грн от продажи электроэнергии, произведенной по "зеленому" тарифу, 22,3 тыс. грн от партии "Слуга народа" за участие в обучении, 51,48 тыс. грн дохода от отчуждения корпоративных прав и ценных бумаг, и 1050 грн процентов.

Жена Разумкова, Елена Чайка, заработала в прошлом году 3,86 млн грн от предпринимательской деятельности, 550 грн от сдачи имущества в аренду, 171 грн дополнительного блага от банка, 744,8 тыс. грн дохода от отчуждения движимого имущества, 550 грн процентов и подарок в неденежной форме стоимостью 80,52 тыс. грн от мужа.

Семье председателя Рады принадлежит домовладение в Софийской Борщаговке площадью 492,2 кв.м и участок земли под ним площадью 1020 кв.м стоимостью 2,92 млн грн и 642,57 тыс. грн соответственно, офисные помещения в Киеве площадью 74,9 кв.м. и стоимостью 898,8 тыс. грн.

Также спикеру Рады и его супруге принадлежат квартира в столице на 78,5 кв. м. с неизвестной стоимостью, еще одна – на 165,55 кв.м и указанной стоимостью 150 тыс. грн находится в совместном владении с третьим лицом, третья – на 53,2 кв.м. и стоимостью 5 тыс. грн, четвертая – на 44,5 кв. м стоимостью 45,13 тыс. грн.

Кроме квартир в Киеве, Разумков и Чайка являются собственниками квартиры на 232,4 кв. м и участка площадью 500 кв. м в с. Здоровка Васильковского района Киевской области стоимостью 648,45 тыс. грн и 26,95 тыс. грн соответственно, дома на 489,6 кв. м, участка на 962 кв. м, и квартиры на 73,2 кв. м.

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Жена депутата также арендует земельный участок площадью 1 333 кв. м в Николаеве, два помещения площадью 30 и 120 кв. м в Чигирине, Черкасской области, нежилое помещение на 42,2 кв. м в с.Сагуновка Черкасской области и еще одно на 61,6 кв. м – в с. Мошни Черкасской области.

Разумкову принадлежат два автомобиля марки Toyota: Land Cruiser 200 2013 года выпуска и Camry 2012 года выпуска.

В собственности у Чайки находятся автомобили Tesla Model S 2017 года выпуска стоимостью 750 тыс. грн и BMW X5 2016 года стоимостью 1,43 млн грн. Она же является бенефициаром (контролером) в 3 ООО: "Украинская политконсалтинговая группа", "Интеринвест ХХІ век" и принадлежащей ей компании "Ломбард Про100 кредит" и "Бизнесинвестстрой".

На счетах в банках семья спикера парламента хранит 134 тыс. 31 грн, 1325 евро и $694. Наличными Разумков и Чайка держат 910 тыс. грн и $165 тыс.

Также депутат дал третьему лицу в долг 26,7 млн грн и подарил третьему лицу неуказанный автомобиль. По совместительству Разумков на неоплатной основе работал директором в ООО своей супруги "Интеринвест ХХІ век".

В марте 2020 года Разумков задекларировал 1,78 млн грн от продажи недвижимости.