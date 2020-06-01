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Криклий анонсировал запуск речных теплоходов "Ракета"

Криклий анонсировал запуск речных теплоходов

Министр инфраструктуры Владислав Криклий анонсировал запуск на реках Украины пассажирских речных судов "Ракета".

Об этом Криклий сказал в эфире одного из телеканалов, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"По датам за пассажирские речные перевозки не скажу, но "Ракеты" точно будут работать. Они еще есть в наличии", - сказал Криклий.

Министр добавил, что кроме путешествий по Днепру также ожидается восстановление речного сообщения с Беларусью.

"Ракета" - название серии пассажирских речных суден на подводных крыльях, выпуск которых начался в 1957 году и длился до средины 1970-х годов. Всего было построено около 400 теплоходов.

В Украине теплоходы "Ракета" эксплуатировались на реках Днепр и Южный Буг. Южным Бугом теплоходы ходили в город Вознесенск (Николаевская область). Потом они были постепенно заменены теплоходами "Восход" и "Метеор".

Автор: 

теплохід (2) ріка (85) Криклій Владислав (238)


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уволить дурака.эти ракеты столько топлива жрут что перевозки МЕГАУБЫТОЧНЫ.
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01.06.2020 21:16 Відповісти
Будут из за одной ракеты в день шлюзование на киевском водохранилище запускать?
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02.06.2020 13:34 Відповісти

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