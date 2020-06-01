Четыре авиакомпании готовы восстановить рейсы из аэропорта "Киев"

Сразу четыре авиакомпании готовы возобновить внутренние и международные рейсы из аэропорта "Киев по 15 маршрутам.

Об этом говорится в сообщении аэропорта в Facebook, передает БизнесЦензор.

О своей готовности восстановить международные рейсы с 16 июня из аэропорта "Киев" сообщили авиакомпании "Белавиа", LOT, WizzAir, рейс в Запорожье рейсы готова выполнять авиакомпания "Мотор Сич" уже 15 июня.

Направления по которым восстановится авиасообщение с 16 июня:

"Белавиа" - Минск,

LOT - Варшава,

Wizz Air - Биллунд (Дания), Афины (Греция), Берлин (Германия), Вильнюс (Литва), Нюрнберг (Германия), Ларнака (Кипр), Вена (Австрия ), Бремен (Германия), Рига (Латвия), Лиссабон (Португалия), Ганновер (Германия), Гданьск (Польша).

"Расписание авиарейсов в процессе подтверждения, информация может меняться", - подчеркнули в аэропорту.