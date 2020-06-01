Кабмин планирует развивать партнерство с инновационными проектами Biopharma, – Шмыгаль

Кабинет министров намерен развивать государственно-частное партнерство с инновационными проектами в фарм-индустрии.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил во время совместного с министром здравоохранения Максимом Степановым посещения завода-фракционатора Biopharma в г. Белая Церковь, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу компании.

"Мы поддерживаем украинских производителей. Инновационных, конкурентоспособных, амбициозных. Они являются доказательством того, что отечественное производство может конкурировать с наиболее продвинутыми мировыми лидерами. Они доказали, что украинская фарм-индустрия имеет перспективы. Мы будем развивать с ними государственно-частное партнерство, что даст импульс для развития отрасли и усилит наше государство", – заявил премьер после осмотра отрытого в 2019 году нового завода-фракционатора компании Biopharma

Завод-фракционатор компании Biopharma – самый новый из всех построенных в последнее время в мире, на нем собраны лучшие технологии, которые полностью соответствуют мировым стандартам. Завод способен переработать до 1 млн литров плазмы крови в год и обеспечить потребности Украины в жизненно препаратах из плазмы крови. На сегодня, кроме работы на национальный рынок, предприятие выполняет контракты на производство и поставку препаратов из плазмы крови в несколько стран мира.

Президент компании Biopharma Константин Ефименко отметил, что при условии поддержки государством национальной фармацевтической индустрии, она может больше раскрыть свой потенциал и показать очень высокие результаты.

"Вообще, государственно-частное партнерство в различных областях неоднократно доказывало свою эффективность. Это мировая практика с сотнями успешных кейсов", – отметил Ефименко.

Глава Правительства поблагодарил всех медиков и фармацевтов, которые делают свое важное дело в условиях пандемии.

Напомним, компания Biopharma входит в Международный альянс производителей препаратов из плазмы и совместными усилиями со специалистами из США, Японии, Великобритании, Германии и Австралии разрабатывает специфический гипериммунный иммуноглобулин, который потенциально эффективен против COVID-19. Для начала технологического процесса Biopharma собирает плазму 500 доноров, ​​которые переболели коронавирусной болезнью. Для желающих стать донорами и пройти бесплатное тестирование на наличие антител к COVID-19 высокоточным метод ИЭХЛ работает всеукраинская горячая линия 0 800 600 003.