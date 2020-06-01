"Укрзализныця" призвала "Киевпастранс" погасить долг за обслуживание городской электрички

Долг КП "Киевпастранс" перед АО "Укрзализныця" за ремонт подвижного состава городской электрички и использования инфраструктуры составляет более 6 млн грн.

Об этом говорится в сообщении "Укрзализныци", передает БизнесЦензор.

В частности, "Укрзализныця" не получила более 3 млн грн за ремонт электропоездов в 2019 году и еще более 3,2 млн грн за использование инфраструктуры в декабре 2019-январе 2020 года.

Кроме того, соглашение на ремонт поездов "Городской электрички" между "Укрзализныцей" и "Киевпасстрансом" было подписано 24 апреля 2020, года а первый поезд предоставлено для выполнения ремонта только 28 мая.

После технического осмотра электропоездов городской электрички был выявлен ряд неисправностей, которые требуют значительного времени для устранения.

"Укрзализныця" призывает Киевпастранс не разглашать недостоверную информацию и выплатить долг для осуществления своевременного ремонта подвижного состава и надлежащего обслуживания инфраструктуры, по которой курсирует городская электричка.

В 2012 году на баланс КП "Киевпастранс" для городской электрички было передано 10 электропоездов.