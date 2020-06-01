Страховые компании увеличили выплаты по автострахованию на 10%, – Нацкомфинуслуг

Страховые компании в Украине в январе-марте 2020 года собрали по автострахованию (КАСКО, ОСАГО, "Зеленая карта") 3,533 млрд грн валовых страховых премий, что на 5,2% больше, чем за три месяца предыдущего года, и выплатили 1,792 млрд грн (+10,2%).

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение Нацкомфинуслуг, передает БизнесЦензор.

По данным регулятора, сбор валовых премий по договорам добровольного страхования автотранспорта (КАСКО) увеличился на 5,7% – до 1,831 млрд грн, по ОСАГО – на 17,4%, до 1,294 млрд грн, по "Зеленой карте" сократился на 22,3% – до 407,5 млн грн.

За первый квартал 2020 года компании осуществили страховые выплаты по КАСКО на 934,7 млн грн, что на 2% больше, чем за первый квартал 2019 года, по ОСАГО – на 685,8 млн грн (+14,2%), по "Зеленой картк" – на 171,7 млн грн (+56,5%).

Уровень валовых страховых выплат по страхованию наземного транспорта (КАСКО) по состоянию на 31 марта 2020 составил 51,1% (по состоянию на 31 марта 2019 года – 52,9%), по ОСАГО – 53,0% (54,5%).

Сбор чистых страховых премий по КАСКО составил 1,694 млрд грн, по ОСАГО – 1,277 млрд грн, чистые выплаты составили 924,7 млн грн и 685,6 млн грн соответственно.

Регулятор также сообщает, что за первый квартал 2020 года на 2 тыс. (или на 0,1%) увеличилось количество заключенных договоров ОСАГО – до 1,772 млн.