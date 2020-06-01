С начала года местные бюджеты получили из госбюджета более 53 миллиардов

По данным Государственной казначейской службы, в январе-апреле 2020 года органы местного самоуправления получили из государственного бюджета 53,4 млрд грн межбюджетных трансфертов.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина, передает БизнесЦензор.

Основная часть этих средств была направлена ​​на образовательную, медицинскую и социально-экономическую сферы. За счет этого в регионах Украины содержатся учебные заведения, здравоохранения и осуществляются другие расходы.

По структуре трансферты поделены следующим образом:

образовательная субвенция - 23,3 млрд грн;

медицинская субвенция - 14,6 млрд грн (в период за январь-март) и 0,8 млн грн субвенции на осуществление поддержки отдельных учреждений и мер в системе здравоохранения (в апреле);

базовая дотация - 4,4 млрд грн;

дополнительная дотация на содержание учреждений образования и здравоохранения - 2,6 млрд грн;

другие - 1,2 млрд грн.

В свою очередь за четыре месяца текущего года, из местных бюджетов в государственный бюджет было передано 2,9 млрд грн реверсной дотации.

Также за счет специального фонда государственного бюджета направлено субвенции в сумме 6,5 млрд грн на ремонт дорог.