Зеленский возглавил Совет по вопросам антикоррупционной политики

Президент Владимир Зеленский утвердил обновленный состав Национального совета по вопросам антикоррупционной политики.

Как передает БизнесЦензор, соответствующий указ №207/2020 от 1 июня обнародован на сайте главы государства.

Согласно документу, главой Совета утвержден сам Владимир Зеленский, а его заместителем – руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

В состав Национального антикоррупционного совета вошли министр внутренних дел Арсен Аваков, министр развития громад и территорий Алексей Чернышов, глава СБУ Иван Баканов, директор НАБУ Артем Сытник, замдиректора ГБР Александр Соколов, секретарь СНБО Алексей Данилов, глава Государственной налоговой службы Алексей Любченко, министр финансов Сергей Марченко, заместители главы Офиса президента Роман Машовец и Андрей Смирнов, и.о. главы Государственной таможенной службы Игорь Муратов, глава Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков, глава Госфинмониторинга Игорь Черкасский, первый замглавы ГФС Сергей Солодченко, внештатный советник главы ОП Игорь Уманский.

По согласию в Совет войдут генеральный прокурор Ирина Венедиктова, руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков и его первый заместитель Руслан Стефанчук, исполнительный директор "Трансперенси Інтернешнл Украина" Андрей Боровик, представители бизнес-ассоциаций, народные депутаты, международные наблюдатели и консультанты.

Как сообщалось, после избрания президентом своим указом от 25 июня 2019 года Владимир Зеленский обновил состав Национального совета по вопросам антикоррупционной политики.

Главой Национального совета был назначен заместитель руководителя Офиса президента Руслан Рябошапка. Официальный статус наблюдателей в Совете получили представители международных организаций и дипломатических учреждений, которые предоставляют Украине помощь в борьбе с коррупцией.