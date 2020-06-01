Процедура выделения Минэкологии из Минэкоэнерго займет около месяца, – замминистра

Процедура выделения Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов из Министерства энергетики и защиты окружающей среды займет около месяца.

Об этом сообщил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий в Facebook по итогам совещания при участии замминистра энергетики и защиты окружающей среди Украины Романа Абрамовского, передает БизнесЦензор.

"Создание Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины в контексте работы агрохимического сектора. Было озвучено, что процедура разделения министерства должен занять около месяца", - написал Высоцкий.

Также, по его словам, в течение трех недель на сайте Минекоенерго запланирована публикация проекта закона "О химической безопасности".

"Для успешной имплементации нитратной Директивы ЕС, в частности задач №1720, №1721, №1746 из Плана мер правительства по выполнению Соглашения об ассоциации (постановление Кабмина №1106 от 25 октября 2017 года) решено создать межведомственную рабочую группу на базе Минэкономики. Для обсуждения и эффективного решения вопросов было договорено создать агрохимический штаб при Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства". - добавил Высоцкий.

Как сообщалось, Кабинет министров поддержал идею создания Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов, выделив его из Министерства энергетики и защиты окружающей среды.

Соответствующее решение принято 27 мая 2020 года. Согласно решению Кабмина, Минэкоэнерго переименовано в Министерство энергетики Украины.