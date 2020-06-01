Италия открыла большинство туристических достопримечательностей после карантина

В Италии большинство самых известных культурных достопримечательностей возобновили работу после трех месяцев карантина, но с мерами безопасности, включая проверки температуры и обязательные маски для лица.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на The Local, передает БизнесЦензор.

Поскольку до 3 июня передвижения по-прежнему строго ограничены, пока памятники будут доступны только для местных жителей.

С 1 июня римский Колизей и Ватиканские музеи снова открыты для публики, также открывается главная выставка, посвященная 500-летию со дня смерти художника эпохи Возрождения Рафаэля.

Галерея Уффици во Флоренции откроется 3 июня, а галерея Академии, где находится статуя Давида, 2 июня.

Некоторые из самых известных исторических мест страны уже были открыты для посетителей. Пизанская башня вновь открылась 27 мая, Палаццо Питти во Флоренции - 28 мая, археологический парк Помпеи работает уже неделю.

Все туристические объекты имеют строгие меры безопасности после открытия. Посетители Колизея должны будут покупать билеты онлайн, носить маски и измерять температуру на входе.

Пизанская башня позволяет одновременно вход только 15 посетителям, которые должны носить маски и электронное устройство, предупреждающее их, если они находятся на расстоянии метра от другого человека.

Все достопримечательности или требуют, или рекомендуют бронирование заранее, количество посетителей ограничено.