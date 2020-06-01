Крупнейшие сети АЗС продолжили повышать цены на автогаз

Розничные сети АЗС за выходные 29 мая-1 июня повысили стоимость сжиженного газа в пределах 10-50 копеек за литр, средняя цена топлива по Украине выросла на 18 копеек – до 10,38 грн/л.

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

Так, консолидированная сеть "Привата", владеющая самым большим количеством газовых модулей, повысила цены в среднем на 15-16 копеек – до 9,68-9,70 грн/л. Самый большой рост цен в этой сети зафиксирован во Львовской области, где группа увеличила цены сразу на 50 копеек – с 9,55 до 10,05 грн/л. В остальных же регионах цены были повышены на 15-45 коп. за литр.

Сеть WOG в среднем повысила цены на 11 коп. – до 11,26 грн/л. На столичных станциях этой сети она составляет 11,88 грн/л.

В сети ОККО средняя цена выросла на 20 коп. – до 10,90 грн/л.

Сеть АЗК Glusco подняла цены на 50 копеек – до 10,40 грн/л.

Сети SOCAR, "БРСМ-Нафта", "Автотранс", UPG, "Параллель", BVS, Chipo, SUN OIL и Mango повысили цены на 5-30 копеек за литр. "Род-Ник", Marshal и Motto увеличили цены на 20 коп./л.

Как сообщалось, за прошедшую неделю средняя цена сжиженного газа в сетях АЗС повысилась на 65 копеек или на 7% – до 10,20 грн/л.

В течение мая средняя розничная цена газа выросла на 20% или на 1,7 грн/л, в то время как оптовые цены на ГНС за месяц повысились на 60% или 3,40 грн/л.

Напомним, за апрель автогаз на АЗС подешевел на 2,07 грн/л, до средних по Украине 8,49 грн/л