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Турция разрешила въезд для туристов из Украины с 1 июля

Турция разрешила въезд для туристов из Украины с 1 июля

Турция приняла решение открыть свои границы для иностранных туристов и возобновить регулярные пассажирские перевозки с Украиной с 1 июля текущего года.ной с 1 июля текущего года.

Об этом глава МИД Турецкой Республики Мевлют Чавушоглу сообщил в разговоре с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу министерства.

Глава МИД Турции также заверил, что его страна создаст все необходимые условия для безопасного отдыха украинских граждан летом.

Министры также определили приоритеты развития стратегического партнерства между Украиной и Турцией на ближайшую перспективу, определили ключевые двусторонние мероприятия высокого уровня, которые планируется провести после улучшения эпидемиологической ситуации.

Автор: 

карантин (2077) МЗС (254) туризм (787) Туреччина (1113) туристи (181)


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Нет уж спасибо, в Турции пока картина по заболевшим и умершим намного хуже чем в Украине.
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01.06.2020 17:33 Відповісти
мои поездкиТурция разрешила въезд для туристов из Украины с 1 июля - Цензор.НЕТ 5257
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02.06.2020 14:39 Відповісти
Может Турция и создаст безопасные условия для украинских туристов, а вот отношение украинских властей к этим своим туристам не предсказуемо - либо в последний момент могут, не выпустить, либо в день возврата отменят самолеты и можно там застрять надолго, либо по возвращению отправят на какой-нибудь очередной надуманный карантин.
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01.06.2020 22:15 Відповісти
Добавьте, что потом наши украинско-*идовские авикомпании типа МАУ, SkyUp и др. будут годами возвращать (и то, если захотят) деньги за невыполненные рейсы пассажирам.
МАУ, кажутся, уже, всё... Не платила, должна всем и вся, и всё - конец приближается.
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02.06.2020 00:16 Відповісти
Фездерашке тоже открывают?
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02.06.2020 11:29 Відповісти

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