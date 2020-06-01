Турция разрешила въезд для туристов из Украины с 1 июля
Турция приняла решение открыть свои границы для иностранных туристов и возобновить регулярные пассажирские перевозки с Украиной с 1 июля текущего года.ной с 1 июля текущего года.
Об этом глава МИД Турецкой Республики Мевлют Чавушоглу сообщил в разговоре с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу министерства.
Глава МИД Турции также заверил, что его страна создаст все необходимые условия для безопасного отдыха украинских граждан летом.
Министры также определили приоритеты развития стратегического партнерства между Украиной и Турцией на ближайшую перспективу, определили ключевые двусторонние мероприятия высокого уровня, которые планируется провести после улучшения эпидемиологической ситуации.
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