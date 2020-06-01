"Укрзализныця" разрешила покупать билеты за 90 дней до даты отправления

С 1 июня билеты на ряд поездов можно приобрести за 90 суток до даты отправления, тогда как раньше билеты можно было купить за 45/60 суток.

Об этом сообщает пресс-служба АО "Укрзализныця", передает БизнесЦензор.

"Увеличение срока продажи проездных документов с 45/60 суток до 90 суток даст возможность пассажирам значительно эффективнее планировать свои поездки, а АО "Укрзализныця" гибко реагировать на спрос и заранее назначать поезда на наиболее популярные даты и направления", – отмечается в сообщении.

В частности, за 90 суток до даты отправления уже можно купить билеты на первые 7 поездов: №1/2 Ивано-Франковск - Константиновка, №7/8 Киев - Ивано-Франковск, №9/10 Киев - Мариуполь, №11/12 Киев - Новоалексеевка, №29/30 Киев - Ужгород, №711/712 Киев - Константиновка, №765/766 Киев - Херсон.

Как сообщалось, "Укрзализныця" с 27 мая возобновила работу железнодорожных билетных касс на всех вокзалах страны, а также открыла продажу билетов на пять скоростных поездов "Интерсити+" и девять ночных поездов, которые начнут курсирование с 1 июня.

Продажа билетов открыта на 50% мест в указанных поездах. Билеты также можно приобрести онлайн.

Пассажиры будут допускаться в поезда исключительно в защитных масках. Измерение температуры тела будет осуществляться во время проверки билетов.