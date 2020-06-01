Количество ломбардов в Украине в первом квартале сократилось на 9%

В Украине по стоянию на 31 марта 2020 года было зарегистрировано 319 ломбардов и 6,15 тыс. обособленных подразделений ломбардов, что на 9,1% меньше, чем на аналогичную дату годом ранее.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение Нацкомфинуслуг, передает БизнесЦензор.

Наибольшее количество ломбардов зарегистрировано в Киеве и Киевской области - 78 (24,5%), Днепропетровской - 45 (14,1%), Донецкой - 39 (12,2%), Харьковской - 25 (7,8%) областях.

По состоянию конец марта уставный и резервный капиталы участников этого рынка уменьшились на 21,9% и 4,8% соответственно по сравнению с аналогичной датой 2019 года и 1,126 млрд грн и 52 млн грн.

Нераспределенная прибыль в первом квартале достигла 722,5 млн грн, что на 12,2% больше по сравнению с первым кварталом 2019 года.

Процент погашенных кредитов за счет залогового имущества, колеблется в пределах 10-17%. По состоянию на 31 марта 2020 года сумма погашенных финансовых кредитов за счет имущества, предоставленного в залог, составила 680,9 млн грн, или 16,7% от общей суммы погашенных кредитов.

Основным средством обеспечения обязательств по предоставленным ломбардом финансовым кредитам является залог имущества. Уровень обеспечения предоставленных кредитов имуществом, принятым в залог, имеет переменный характер, отмечает Нацкомфинуслуг, и по состоянию на 31 марта составил 114,2% (на 0,4% меньше).

Средневзвешенная годовая процентная ставка по финансовым кредитам ломбардов на конец января-марта 2019 года составляет 215,4%, что на 7,8 п.п. больше, чем по состоянию на 31 марта 2019 года.

Наибольшую долю составляют кредиты, предоставленные под залог изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней - 80,2% (3,274 млрд грн). Финансовые кредиты, выданные под залог бытовой техники, снизились на 28,5% (315,4 млн грн) по сравнению с соответствующим периодом 2019 года. Объем финансовых кредитов под залог автомобилей и недвижимости упал на 56,3% (1,8 млн грн) и 35% (700 тыс. грн) соответственно.

По мнению Нацкомфинуслуг, ломбарды остаются одним из наиболее консервативных и стабильных финансовых институтов для физических лиц - они ориентированы на выдачу мелких и краткосрочных кредитов. Ломбарды предоставляют финансовые кредиты под залог, средний размер которых за первый квартал 2020 года составил 1,574 тыс. грн, средний размер кредита возрос на 3,8% при снижении объема предоставленных финансовых кредитов на 7,3%.

Как свидетельствуют данные регулятора, на 100 ломбардов, первых по объему предоставленных финансовых кредитов, приходится 97,1% от общего объема кредитов и 88,8% от общих активов. При этом на долю топ-3 приходится треть предоставленных кредитов и 21% активов ломбардов.

Нацкомфинуслуг отмечает, что статистические данные свидетельствуют о росте общего объема привлеченных средств на 8,1% (на 14,1 млн грн) по сравнению с соответствующим периодом 2019 года - до 188,3 млн грн.

Основным источником привлечения средств для ломбардов остаются юридические лица (кроме банков). Так, объем привлеченных средств от юрлиц (кроме банков) по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличился на 2,1 п.п. - до 133,6 млн грн. Незначительно возросла доля средств, привлеченных от банков - с 24,9% до 25,2%. Удельный вес привлеченных средств от физлиц уменьшился на 2,4 п.п. - до 7,3 млн грн.