"Укргаздобыча" сократила квартальную прибыль в 2 раза

"Укргаздобыча" в первом квартале 2020 года сократила чистую прибыль на 53%, до 4,44 млрд грн, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года (9,51 млрд грн).

Об этом свидетельствует бухгалтерская отчетность компании, обнародованная им в пакете тендерной документации на ProZorro, передает БизнесЦензор со ссылкой на enkorr.

Чистый доход за этот период снизился на 33%, до 14,94 млрд грн, по сравнению с первым кварталом прошлого года (22,6 млрд грн).

"Укргаздобыча" в январе-марте 2020 года сократила добычу товарного газа на 0,4% (на 13,6 млн кубометров) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 3,4 млрд кубометров, который был отпущен для нужд населения и тепловиков.

По итогам 2019 года чистая прибыль "Укргаздобычи" составила 19,05 млрд грн.

100% акций "Укргаздобычи" принадлежит НАК "Нафтогаз Украины". В 2019 году "Укргаздобыча" добыла 14,9 млрд кубометров газа (70,9% от общего объема добычи в стране), 478 тыс. тонн нефти с газоконденсатом.

"Укргаздобыча" является крупнейшим производителем СУГ в Украине. В 2018-2019 годы объем выпуска составил порядка 165 тыс. тонн. Компания производит газ на пяти установках - Яблуневской, Тимофеевской, Базилевщина (все три - Полтавская область), Юлиевской и Шебелинском ГПЗ (обе - Харьковская область).