За неделю предприниматели получили еще 43 миллиона "доступных кредитов"

В рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%" украинские банки предоставили за прошедшую неделю еще 62 кредита суммарно на 43 млн грн.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина, передает БизнесЦензор.

Всего с февраля, несмотря на пандемию, в украинский бизнес инвестировано 339 млн грн в рамках этой программы - всего банки выдали предпринимателям 546 кредитов.

На прошлой неделе также был выдан кредит для развития стартапа и первый кредит под гарантию Фонда развития предпринимательства. Оба займа предприниматели оформили в "Укргазбанке".

Воспользоваться программой "Доступные кредиты 5-7-9%" уже могут клиенты "Укргазбанка", "Ощадбанка", "Приватбанка", "Укрэксимбанка", банка "Львов", банка ПУМБ, банка "Альянс", "Райффайзен банка Аваль", "ТАСкомбанка", банка "Восток", "Кредобанка" и банка "Глобус".

Ранее правительством был повышен лимит доступного кредита под 5-7-9% с 1,5 млн грн до 3 млн грн, а также были расширены инвестиционные цели, на которые предприниматель может получить заем в рамках программы. Программа также была дополнена антикризисным пакетом для поддержки микро- и малого бизнеса на время действия карантинных мер, введенных правительством для преодоления в Украине пандемии коронавируса.