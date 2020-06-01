Доходы госбюджета в мае упали на 38%, – Минфин

По оперативным данным Государственной казначейской службы, в мае 2020 года в общий фонд государственного бюджета поступило 63,9 млрд грн, что на 40 млрд грн или 38% меньше, чем в апреле или в мае 2019 года (104,12 млрд грн).

Как сообщает пресс-служба Министерства финансов, при этом роспись госбюджета в мае выполнена на 100%, передает БизнесЦензор.

В министерстве уточнили, что возмещение НДС в мае составило 12 млрд грн.

При этом Минфин заявляет, что роспись поступлений по налогам и сборам на доходы физических лиц в мае перевыполнен на 0,1 млрд грн, показатель по рентной плате за пользование недрами перевыполнен на 14,7% или 0,3 млрд грн, роспись по акцизному налогу перевыполнена на 1,1 млрд грн, или на 21,4%, в основном за счет поступлений налога с табачных изделий.

В то же время на 0,2% недовыполнена роспись по налогу на добавленную стоимость, недопоступления составили 0,1 млрд грн. Еще 0,5 млрд грн составило недовыполнение по налогу на прибыль предприятий, роспись выполнена на 97,2%.

"С учетом невыполнения росписи доходов, которое сложилось в январе-апреле 2020 года (86,1%), роспись доходов по итогам января-мая по общему фонду государственного бюджета в целом выполнена на 88,4%", – отмечается в сообщении.

В то же время за январь-май 2020 года расходы по общему фонду государственного бюджета составляли 392,8 млрд грн или 83,4% от росписи отчетного периода.

В целом по итогам января-мая текущего года государственный бюджет был выполнен с дефицитом в размере 47,8 млрд грн, в том числе общий фонд – дефицитом в сумме 52,2 млрд грн, что находится в пределах запланированного на этот период показателя бюджета.

Как сообщалось, по данным Госказначейства, доходы государственного бюджета в апреле 2020 года составили 103,95 млрд грн, что на 11,6% или на 13,64 млрд грн меньше плана и на 7,1% ниже апреля 2019 года.

При этом Национальный банк Украины (НБУ) 1 апреля перечислил в государственный бюджет 42,72 млрд грн своей прибыли за прошлый год.

Доходы государственного бюджета в марте 2020 года составили 87,8 млрд грн, что на 10,19 млрд грн или на 10,4% меньше плана, но на 2,6% выше показателя за март 2019 года.

Согласно внесенным в апреле изменениям, доходы госбюджета определены в 2020 году в размере 975,83 млрд грн (в том числе 855,4 млрд грн по общему фонду), расходы – 1,266 трлн грн (по общему фонду – 1,135 трлн грн)