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Доходы госбюджета в мае упали на 38%, – Минфин

Доходы госбюджета в мае упали на 38%, – Минфин

По оперативным данным Государственной казначейской службы, в мае 2020 года в общий фонд государственного бюджета поступило 63,9 млрд грн, что на 40 млрд грн или 38% меньше, чем в апреле или в мае 2019 года (104,12 млрд грн).

Как сообщает пресс-служба Министерства финансов, при этом роспись госбюджета в мае выполнена на 100%, передает БизнесЦензор.

В министерстве уточнили, что возмещение НДС в мае составило 12 млрд грн.

При этом Минфин заявляет, что роспись поступлений по налогам и сборам на доходы физических лиц в мае перевыполнен на 0,1 млрд грн, показатель по рентной плате за пользование недрами перевыполнен на 14,7% или 0,3 млрд грн, роспись по акцизному налогу перевыполнена на 1,1 млрд грн, или на 21,4%, в основном за счет поступлений налога с табачных изделий.

В то же время на 0,2% недовыполнена роспись по налогу на добавленную стоимость, недопоступления составили 0,1 млрд грн. Еще 0,5 млрд грн составило недовыполнение по налогу на прибыль предприятий, роспись выполнена на 97,2%.

"С учетом невыполнения росписи доходов, которое сложилось в январе-апреле 2020 года (86,1%), роспись доходов по итогам января-мая по общему фонду государственного бюджета в целом выполнена на 88,4%", – отмечается в сообщении.

В то же время за январь-май 2020 года расходы по общему фонду государственного бюджета составляли 392,8 млрд грн или 83,4% от росписи отчетного периода.

В целом по итогам января-мая текущего года государственный бюджет был выполнен с дефицитом в размере 47,8 млрд грн, в том числе общий фонд – дефицитом в сумме 52,2 млрд грн, что находится в пределах запланированного на этот период показателя бюджета.

Как сообщалось, по данным Госказначейства, доходы государственного бюджета в апреле 2020 года составили 103,95 млрд грн, что на 11,6% или на 13,64 млрд грн меньше плана и на 7,1% ниже апреля 2019 года.

При этом Национальный банк Украины (НБУ) 1 апреля перечислил в государственный бюджет 42,72 млрд грн своей прибыли за прошлый год.

Доходы государственного бюджета в марте 2020 года составили 87,8 млрд грн, что на 10,19 млрд грн или на 10,4% меньше плана, но на 2,6% выше показателя за март 2019 года.

Согласно внесенным в апреле изменениям, доходы госбюджета определены в 2020 году в размере 975,83 млрд грн (в том числе 855,4 млрд грн по общему фонду), расходы – 1,266 трлн грн (по общему фонду – 1,135 трлн грн)

Автор: 

держбюджет (1568) доходи (459) Мінфін (2925)


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Топ коментарі
+6
в общем, воруют вислюк оманський и Ко по-полной...
потом будут отмазки что "короновирус винават"... прямо с августа 2019
и таки они правы - "вислюк"-вирус в короне и его кумовья из квартала95 - стригут бюджет и зебилов
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01.06.2020 18:52
+4
Зато спасли четыреста дедов от ковида ,правда потеряли несколько тысячь сердечников но то такэ...
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01.06.2020 20:03
+4
Прикольно. Значит разница когда страна работает и когда нет всего 38%. Может ну его нафик работать?
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01.06.2020 22:27
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в общем, воруют вислюк оманський и Ко по-полной...
потом будут отмазки что "короновирус винават"... прямо с августа 2019
и таки они правы - "вислюк"-вирус в короне и его кумовья из квартала95 - стригут бюджет и зебилов
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01.06.2020 18:52 Відповісти
Як би ХТО не говорив, але ви даєте незрозумілу інформацію і ДУЖЕ не кваліфіковано. І як підсумок - нічого не зрозуміло із станом виконання бюджету. Ось дивіться ви даєте показники виконання то ЗАГАЛЬНОГО фонду, то бюджету. Для чого так заплутувати і нагромаджувати числа? Є БЮДЖЕТ за доходами і треба його характеризувати. Ось дивіться за своєю ДУМКОЮ, хоч посилаєтеся на мінфін.
"С учетом невыполнения росписи доходов, которое сложилось в январе-апреле 2020 года (86,1%), роспись доходов по итогам января-мая по общему фонду государственного бюджета в целом выполнена на 88,4%", - отмечается в сообщении.
Я знаю ці числа, але в січні-квітні СПЕЦІАЛЬНИЙ фонд виконаний на 107 %, а це ж доходи в 40 млрд грн.
Порівняння виконання планів за місяцями досить важке і недоступне для розуміння фактичного виконання. Адже якщо брати до аналізу виконання ПЛАНІВ за місяцями то НАЙКРАЩЕ виконано у березні - 87,8 млрд грн, у квітні - тільки 60 млрд грн (без одноразового вливання НБУ), та в травні - 73.4 млрд грн. Хоч і плани на ці місяці були РІЗНІ. Не порівняти План на березень 98 млрд грн і на травень - 75 млрд.
Источник: https://biz.censor.net/n3199320
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01.06.2020 19:05 Відповісти
В апреле тоже была большая недостача по сравнению с 2019 но ситуацию выправил Нацбанк, да и глупо было думать что поступления будут на прежнем уровне когда бизнес был в простое 2 месяца.
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01.06.2020 19:21 Відповісти
Вообще-то, карантин ввели 12 марта в школах и детсадах, а чрезвычайную ситуацию с 25 марта.
В апреле считают поступления за 1 квартал.
О каком "простое 2 месяца" речь?
Снижение поступлений в первом квартале этого года, как и в последнем квартале прошлого - результат криворукого руководства тупорылой зеленой шайки.
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02.06.2020 14:04 Відповісти
Зато спасли четыреста дедов от ковида ,правда потеряли несколько тысячь сердечников но то такэ...
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01.06.2020 20:03 Відповісти
Прикольно. Значит разница когда страна работает и когда нет всего 38%. Может ну его нафик работать?
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01.06.2020 22:27 Відповісти
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02.06.2020 01:30 Відповісти
))) Народ уже и так расслабился
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02.06.2020 04:14 Відповісти
Ну, надо же?! Кто бы мог подумать?!
Продлевать будем ?
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02.06.2020 04:15 Відповісти
картины в музее виноваты
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02.06.2020 12:35 Відповісти
Доходы госбюджета в мае упали на 38%, – Минфин - Цензор.НЕТ 51
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02.06.2020 12:50 Відповісти
Зеб---дяди воруют со скоростью света
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02.06.2020 12:54 Відповісти
Зато на Аваковских орлов вертолетов накупили и увеличили финансирование, ща еще штрафы увеличат и налоги а экономика .. она для лохов, людям(список прилагается) нужно чтобы в стране работало 3-5 контор олигархов, остальные должны быть на счетчике оплачивать чиновников которые их обслуживают, не важно как, заплатил 50% налогов и иди гуляй крепостной.
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02.06.2020 13:04 Відповісти
При зебиле я лично ощутил не воровство,и хорошего управленца(((Верните мне моего барыгу,пока не ворующие зе- отребье не добило до ручки страну((((
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02.06.2020 16:01 Відповісти
ТАК А ЧЬИ КАРМАНЫ УПАЛИ !?)
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02.06.2020 18:41 Відповісти

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