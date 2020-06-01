Минздрав расширил реестр лекарств по программе реимбурсации

Министерство здравоохранения расширило реестр лекарств по программе реимбурсации (возмещения) стоимости лексредств.

Об этом говорится в сообщении Национальной службы здоровья в Facebook, передает БизнесЦензор.

Так, теперь реестр содержит 246 позиций лекарственных средств, 77 из них пациент может получить бесплатно, другие – с незначительной доплатой. Как отмечают в НСЗУ, это – на 4 больше, чем в предыдущем реестре.

Также лекарства, получают украинские пациенты бесплатно или с незначительной доплатой по государственной программе реимбурсации, становятся еще доступнее. В реестр включены 7 новых новых лекарственных средств.

Из 246 лекарственных средств 187 – для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, 43 – диабета II типа, 15 – бронхиальной астмы и один препарат для лечения ревматических болезней.

"Непрерывное лечение помогает сохранить качество жизни пациентам, живущим с этими заболеваниями. Уже более 2,19 млн пациентов в Украине получили лекарства по программе реимбурсации. В целом уже отпущено более 14,38 млн е-рецептов", – отмечают в НСЗУ.