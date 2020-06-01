"Приватбанк" выплатит 25 миллиардов дивидендов в бюджет до конца июня

Государственный "Приватбанк№ (Киев) в период с 16 по 20 июня 2020 года направит 75%, или 24,457 млрд грн, прибыли за прошлый год в государственный бюджет.

Об этом говорится в сообщении банка в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как сообщается, выплата дивидендов в госбюджет будет осуществляться частями.

В конце апреля Кабинет министров утвердил норматив отчисления части прибыли в госбюджет для "Приватбанка" на уровне 75%, а 20 мая – распределение прибыли банка за 2019 год (32,6 млрд грн). В частности, кроме выплаты дивидендов, правительство направило 6,522 млрд грн (20%) на покрытие убытков прошлых лет и 1,630 млрд грн (5%) – в резервный фонд.

Правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение Нацбанка и бывших акционеров "Приватбанка", приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения и влило в его капитал свыше 155 млрд грн.

Согласно данным Нацбанка Украины, "Приватбанк" на 1 января 2020 года по размеру общих активов (552,058 млрд грн) занимал 1 место среди 75 действовавших банков в стране.