"Нафтогаз" сменил главу подразделения по торговле газом

Новым главой ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Трейдинг" с 26 мая стал бывший директор по развитию Engie в Украине Вильям Коппульс.

Об этом свидетельствуют данные Единого госреестра юридических лиц, передает БизнесЦензор со ссылкой на отраслевое издание enkorr.

На этой должности Коппульс сменил Ирину Михайленко, которая возглавляла компанию с марта 2019 года.

Как сообщалось, ООО " Газопоставляющая компания "Нафтогаз Трейдинг" было учреждено в августе 2018 года для продажи природного газа промышленным потребителям.

Напомним, в Украине с 1 октября 2015 года отменено государственное регулирование цен на газ для всех категорий потребителей, кроме населения и ТКЭ для нужд населения. С этого времени "Нафтогаз" поставляет газ промпотребителям, бюджетным организациям и другим субъектам хозяйствования на рыночных условиях.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Группа является монополистом по хранению природного газа в подземных хранилищах и транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.