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"Укрпошта" готова поставлять газ и электроэнергию населению, - Смилянский

"Укрпошта" планирует зайти на рынок поставки природного газа и электроэнергии для населения, как поставщик.

Об этом рассказал гендиректор "Укрпошты" Игорь Смилянский в интервью Liga.net, передает БизнесЦензор.

"Мы создаем инфраструктуру, на которую можно нанизывать что угодно: банковские услуги, электроэнергию, лекарства", - сказал Смилянский.

Отвечая на вопрос, планирует ли он продажу газа населению, Смилянский ответил: "Почему бы и нет?"

"Особенность в том, что инфраструктура будет работать там, куда никто не хочет заходить", - рассказал Смилянский.

Напомним, 1 июля 2020 года должно прекратить свое действие постановление Кабмина №867 от 19 октября 2018 года о специальных обязательствах по поставке природного газа населению.

С этой даты поставщики газа смогут полноценно конкурировать на рынке поставки газа для населения.

газ (7922) Укрпошта (794) Смілянський Ігор (115) рітейл (172)


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Укрпочта может и добывать, и электростанции передать туда же. Там хан Ахмет не достанет.
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01.06.2020 19:16 Відповісти

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