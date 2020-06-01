"Укрпошта" готова поставлять газ и электроэнергию населению, - Смилянский

"Укрпошта" планирует зайти на рынок поставки природного газа и электроэнергии для населения, как поставщик.

Об этом рассказал гендиректор "Укрпошты" Игорь Смилянский в интервью Liga.net, передает БизнесЦензор.

"Мы создаем инфраструктуру, на которую можно нанизывать что угодно: банковские услуги, электроэнергию, лекарства", - сказал Смилянский.

Отвечая на вопрос, планирует ли он продажу газа населению, Смилянский ответил: "Почему бы и нет?"

"Особенность в том, что инфраструктура будет работать там, куда никто не хочет заходить", - рассказал Смилянский.

Напомним, 1 июля 2020 года должно прекратить свое действие постановление Кабмина №867 от 19 октября 2018 года о специальных обязательствах по поставке природного газа населению.

С этой даты поставщики газа смогут полноценно конкурировать на рынке поставки газа для населения.