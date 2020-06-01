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Нацбанк заметил улучшение настроений бизнеса после начала выхода из карантина

Нацбанк заметил улучшение настроений бизнеса после начала выхода из карантина

Индекс ожиданий деловой активности (ИОДА), характеризующий улучшение (от 50 до 100) или ухудшение (от 50 до 0) ожиданий по сравнению с предыдущим месяцем, в мае вырос до 36,6 и рекордно низкого уровня 29,9 в апреле.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ), передает БизнесЦензор.

"Смягчение противоэпидемических ограничений существенным отразилось на ожиданиях предприятий строительства. Восстановление спроса и стабилизация обменного курса способствовали смягчению ожиданий бизнеса как по росту цен на сырье и материалы, стоимости услуг подрядчиков, так и по ценам на свою продукцию и услуги", – отмечается в сообщении.

В частности, Индекс ожиданий деловой активности промышленных предприятий вырос до 40,4 (в апреле – 33,3), а предприятия строительства практически вышли на уровень своих ожиданий, который был до введения карантинных ограничений – 40,1 (в апреле – 24,5).

В то же время опрос показал, что предприятия строительства ожидают повышения цен на свою продукцию и услуги.

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Нацбанк констатирует, что все сектора экономики, преимущественно, сохраняют пессимизм относительно основных результатов операционной деятельности – объемов производства и реализации продукции и услуг, динамики новых заказов, а также общей численности работников.

"Постепенно выход из карантина предприятий сферы услуг сдержанно сказался на их ожиданиях, которые все еще самые пессимистические среди других отраслей экономики", – констатируют в НБУ.

Так, Индекс ожиданий деловой активности в сфере услуг вырос до 28,5 с 20,4 в апреле.

По данным НБУ, опрос был проведен 5-25 мая, в нем приняли участие представители 171 предприятия.

Автор: 

карантин (2077) НБУ (9258) опитування (327) COVID-19 (1689) коронавірус (3210)


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