Нацбанк заметил улучшение настроений бизнеса после начала выхода из карантина

Индекс ожиданий деловой активности (ИОДА), характеризующий улучшение (от 50 до 100) или ухудшение (от 50 до 0) ожиданий по сравнению с предыдущим месяцем, в мае вырос до 36,6 и рекордно низкого уровня 29,9 в апреле.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ), передает БизнесЦензор.

"Смягчение противоэпидемических ограничений существенным отразилось на ожиданиях предприятий строительства. Восстановление спроса и стабилизация обменного курса способствовали смягчению ожиданий бизнеса как по росту цен на сырье и материалы, стоимости услуг подрядчиков, так и по ценам на свою продукцию и услуги", – отмечается в сообщении.

В частности, Индекс ожиданий деловой активности промышленных предприятий вырос до 40,4 (в апреле – 33,3), а предприятия строительства практически вышли на уровень своих ожиданий, который был до введения карантинных ограничений – 40,1 (в апреле – 24,5).

В то же время опрос показал, что предприятия строительства ожидают повышения цен на свою продукцию и услуги.

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Нацбанк констатирует, что все сектора экономики, преимущественно, сохраняют пессимизм относительно основных результатов операционной деятельности – объемов производства и реализации продукции и услуг, динамики новых заказов, а также общей численности работников.

"Постепенно выход из карантина предприятий сферы услуг сдержанно сказался на их ожиданиях, которые все еще самые пессимистические среди других отраслей экономики", – констатируют в НБУ.

Так, Индекс ожиданий деловой активности в сфере услуг вырос до 28,5 с 20,4 в апреле.

По данным НБУ, опрос был проведен 5-25 мая, в нем приняли участие представители 171 предприятия.