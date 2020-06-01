Партия Зеленского предложила назначить министром информационной политики бывшего топ-менеджера Коломойского

Фракция партии "Слуга народа" поддержала назначение народного депутата этой фракции Александра Ткаченко новым главой Министерства культуры и информационной политики.

Информацию об этом подтвердил сам Ткаченко после заседания фракции, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Отвечая на вопрос, когда именно Верховная Рада будет рассматривать вопрос о назначении министром, Ткаченко уточнил, что должна быть соблюдена установленная законом процедура.

"Насколько я знаю, должно быть представление, должно быть рассмотрение на комитете. После этого должно быть голосование", – сказал депутат.

При этом Ткаченко допустил, что его назначение быть уже на этой пленарной неделе.

"Возможно, на этой неделе, а возможно нет", – добавил нардеп.

Напомним, 20 мая на пресс-конференции президент Владимир Зеленский заявил, что в стране кадровый голод, и сложно найти хороших министров культуры, образования и энергетики.

"У нас кадровый голод в стране. Я не могу найти сейчас хорошего министра культуры. Мы вместе с премьером ищем, мы обращались к культурному сообществу, обращались ко многим людям, просили – дайте", – сказал Зеленский.

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Ткаченко до избрания народным депутатом был генеральным директором группы каналов "1+1 Media" олигарха Игоря Коломойского.

Как сообщалось, ранее застройщик Андрей Ваврыш рассказал, что с 2018 года он стал совладельцем Одесской киностудии, а его партнером по киностудии выступает нардеп Александр Ткаченко.