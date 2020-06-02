В Украине за сутки зафиксировано 328 новых случаев коронавируса

В Украине зафиксировано 24 тысячи 340 случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщает Министерство здравоохранения.

Об этом со ссылкой на пресс-службу МОЗ сообщает БизнесЦензор.

"По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 2 июня в Украине 24340 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 727 летальных, 10078 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 328 новых случаев", - сообщает МОЗ.

По состоянию на утро 2 июня поступило 749 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала года поступило 60 тысяч 88 сообщений о подозрении на COVID-19.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 1029 случаев;

Волынская область - 942 случая;

Днепропетровская область - 943 случая;

Донецкая область - 164 случая;

Житомирская область - 776 случаев;

Закарпатская область - 1216 случаев;

Запорожская область - 450 случаев;

Ивано-Франковская область - 1442 случая;

Кировоградская область - 516 случаев;

Киев - 3071 случай;

Киевская область - 1623 случая;

Львовская область - 1734 случая;

Луганская область - 47 случаев;

Николаевская область - 294 случая;

Одесская область - 896 случаев;

Полтавская область - 271 случай;

Ровенская область - 1823 случая;

Сумская область - 173 случая;

Тернопольская область - 1180 случаев;

Харьковская область - 1105 случаев;

Херсонская область - 178 случаев;

Хмельницкая область - 458 случаев;

Черновицкая область - 3410 случаев;

Черкасская область - 411 случаев;

Черниговская область - 188 случаев.