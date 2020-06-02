В Украине за сутки зафиксировано 328 новых случаев коронавируса
В Украине зафиксировано 24 тысячи 340 случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщает Министерство здравоохранения.
Об этом со ссылкой на пресс-службу МОЗ сообщает БизнесЦензор.
"По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 2 июня в Украине 24340 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 727 летальных, 10078 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 328 новых случаев", - сообщает МОЗ.
По состоянию на утро 2 июня поступило 749 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала года поступило 60 тысяч 88 сообщений о подозрении на COVID-19.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 1029 случаев;
Волынская область - 942 случая;
Днепропетровская область - 943 случая;
Донецкая область - 164 случая;
Житомирская область - 776 случаев;
Закарпатская область - 1216 случаев;
Запорожская область - 450 случаев;
Ивано-Франковская область - 1442 случая;
Кировоградская область - 516 случаев;
Киев - 3071 случай;
Киевская область - 1623 случая;
Львовская область - 1734 случая;
Луганская область - 47 случаев;
Николаевская область - 294 случая;
Одесская область - 896 случаев;
Полтавская область - 271 случай;
Ровенская область - 1823 случая;
Сумская область - 173 случая;
Тернопольская область - 1180 случаев;
Харьковская область - 1105 случаев;
Херсонская область - 178 случаев;
Хмельницкая область - 458 случаев;
Черновицкая область - 3410 случаев;
Черкасская область - 411 случаев;
Черниговская область - 188 случаев.
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