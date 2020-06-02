"Укрпошта" провела первые аукционы по продаже непрофильных активов

АО "Укрпошта" провела первые 7 аукционов по продаже непрофильной недвижимости.

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укрпошты" сообщает БизнесЦензор.

"Укрпошта" через электронный аукцион "ProZorro. Продажи" 29 мая и 1 июня провела первые 7 аукционов по продаже непрофильных активов, не используемых в хозяйственной деятельности предприятия. Предварительная сумма по лотам выросла с 25,3 млн грн до почти 90 млн грн от первоначальной", - сообщает компания.

Наибольшей популярностью пользовались два лота со складскими помещениями в Киеве - по 12 и 11 участников торгов соответственно. На "ProZorro. Продажи "средний показатель количества участников - 2,53.

"Ожидаем скорейшего подписания протоколов торгов и заключения соглашений с победителями, которые предоставили самую высокую цену по аукционам. Полученные средства вложим в обновление нашей инфраструктуры", - сказал генеральный директор "Укрпошты" Игорь Смелянский.

Среди объектов, по которым состоялся аукцион - производственные помещения во Львове возле железнодорожного вокзала, арочный склад и ангар в Быковне (Киев), помещение в городе. Украинка Киевской области, здание в центре пгт Рогань Харьковской области.

Всего на первом этапе компания выставляет на продажу 30 объектов (177 инвентарных единиц). Их общая стартовая цена в соответствии с независимой оценки составляет 82,6 млн грн. На втором этапе государственная компания выставит на продажу еще 62 объекта, стоимость которых оценена в 189 млн грн.