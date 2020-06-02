В Днепре потребители газа могут подтвердить показания счетчиков фотографией через Viber

Через чат-бот 7104ua в мессенджере Viber клиенты АО "Днепрогаз" могут подтвердить переданные показания счетчиков газа фотографией.

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Днепрогаза" сообщает БизнесЦензор.

"После введения показаний с клавиатуры телефона чат-бот предлагает потребителю загрузить фото счетчика. Добавить снимок прибора учета газа можно из галереи смартфона быстро и удобно", - сообщает компания.

Функция загрузки фото в чат-боте 7104ua в мессенджере Viber создана с целью корректировки показаний счетчиков газа, которые были внесены с ошибками. Ранее для исправления ошибочно переданных показаний потребителю газа нужно было обратиться в Центр обслуживания клиентов с соответствующим заявлением и ждать контроллера, который должен составить акт и подтвердить реальные показания счетчика. С внедрением новой функции в чат-боте 7104ua указанная процедура проверки присланных данных с помощью фото будет происходить автоматически.

"На данном этапе мы тестируем и работаем над совершенствованием опции считывания показаний приборов учета газа через фото. Такая возможность уже реализована в мобильном приложении 104 Mobile Light для iOS", - отмечает начальник управления клиентского сервиса АО "Днепрогаз" Марина Коваленко.

"Это позволит своевременно и оперативно корректировать ошибки клиентов при передаче показаний счетчиков", - сказала Коваленко.

По состоянию на 1 июня 2020 почти 11 тыс днепрян уже оценили преимущества пользования чат-ботом 7104ua в Viber. Кроме передачи показаний, в чат-боте можно отслеживать баланс по лицевым счетам (до 5 адресов), просматривать историю платежей за газ и его доставку, а также оплачивать услуги онлайн.

Жители Днепра и Днепровского района также могут воспользоваться другими дистанционными онлайн-сервисами: "личным кабинетом" на сайте 104.ua, мобильными приложениями 104 Mobile для Android и 104 Mobile Light для iOS.

Специалисты АО "Днепрогаз" напоминают, что согласно Кодексу ГРМ бытовой потребитель обязан ежемесячно по состоянию на 1 число месяца снимать фактические показания счетчика газа и в течение пяти суток (до 5 числа включительно) предоставлять их Оператору ГРМ, чтобы избежать разногласий в расчетах с газоснабжающей компанией.

Компания напоминает, что 104.ua – это единственный сервис для потребителей природного газа в Украине, возможности которого в 2019 году обеспечили 100 млн контактов с клиентами. Наиболее популярными являются онлайн услуги: личный кабинет, который обслуживает 2,8 млн клиентов ежемесячно, 104 Бизнес онлайн - сервис для бизнеса, мобильные приложения 104 Mobile и 104 Mobile Light, Viber-bot 7104ua и Telegram 7104ua. Контакт-центр 104.ua обеспечивает 45 млн контактов с клиентами в год. Сервис 104.ua включает в себя также сеть из 120 центров обслуживания клиентов "104.ua Клиентское пространство" в 16 областях. Центры ежегодно обслуживают 5 млн клиентов.