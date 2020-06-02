"Укрпошта" возобновила работу отделений в обычном режиме

Отделения АО "Укрпошты" по всей Украине возобновили свою работу в обычном докарантинном режиме.

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укрпошты" сообщает БизнесЦензор.

"С 1 июня все отделения "Укрпошты" по всей Украине уже работают по обычному докарантинному графику. Услуги по переадресации и хранению почтовых отправлений остаются бесплатными до 3 июня, в дальнейшем будут рассчитываться по стандартному тарифу. Также возобновлена плата за доставку денежных переводов "С карты домой", - сообщает компания.

В компании подчеркнули, что во всех отделениях и в дальнейшем будут действовать те же правила обслуживания и соблюдения усиленных сантиарних норм, что и раньше: клиенты и работники должны носить средства личной защиты, пользоваться антисептиком и сохранять дистанцию.

Кроме того, все заказные отправления почтальоны будут вручать лично.

"Укрпошта" сохраняет возможность обслуживания на дому через почтальонов, чтобы получить пенсию и социальные выплаты, оплатить коммунальные платежи, заказать лекарства, оформить подписку, получить почтовый перевод "С карты домой", заказать продукты и другие товары широкого потребления, купить товары из интернет-магазинов.

Остается бесплатной и доставка лекарств по всей Украине. Всего за период карантина компания уже осуществила около 20 тыс. поставок лекарственных средств.