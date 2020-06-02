Морской порт "Южный" увеличил грузоперевалку на 80%

Морской торговый порт "Южный" в мае обеспечил перевалку 2,1 млн тонн грузов, что на 80% больше, чем за аналогичный период 2019 года, и на 86% выше плановых показателей.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Министерства инфраструктуры Украины сообщает БизнесЦензор.

"В марте этого года порт "Южный" установил абсолютный рекорд по обработке грузов. Тогда, несмотря на пандемию и кризис, госстивидор обеспечил обработку 1 млн 777,2 тыс. тонн грузов. Рад, что предприятие не останавливается на достигнутом, а наоборот, продолжает наращивать положительные результаты. Поэтому в мае "Южный" побил свой мартовский рекорд и осуществил перевалку 2,1 млн тонн грузов", - сказал министр инфраструктуры Владислав Криклий.

В мае предприятие обработало 27 тыс 977 полувагонов, что на 53% больше, чем за тот же месяц годом ранее. 959 полувагонов было выгружено 31 мая, и таким образом был обновлен предыдущий максимум в 890 единиц. Всего с учетом нагрузки за сутки было обработано 1056 полувагонов.

Основным грузом перевалки стала руда – почти 1,5 млн тонн. Перевалка двухмиллионной тонны произошла 31 мая при нагрузке руды на Capesize KSL Santiago. Всего в мае "Южный" принял 16 судов типа Capesize, что в два раза больше, чем в мае 2019 года.

Экспорт составил 75% общего объема перевалки. Импорт включает уголь (169,2 тыс. тонн) и бентонитовую глину (125 тыс. тонн).

В мае через порт "Южный" прошло 162 тыс. тонн транзита и 60,9 тыс. тонн каботажа. На предприятии также продолжает расти количество обработанных крупнотоннажных балкеров.