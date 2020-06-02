"Нафтогаз" уменьшил прибыль в первом квартале на 13 миллиардов (обновлено)

Прибыль группы компаний "Нафтогаз" в первом квартале 2020 года уменьшилась на 12,8 миллиардов гривен в сравнении с первым кварталом 2019 года.

Об этом со ссылкой на пресс-службу НАК "Нафтогаз Украины" сообщает БизнесЦензор.

Консолидированная чистая прибыль Группы "Нафтогаз" за три месяца, истекших 31 марта 2020 года, составила 3,2 млрд грн.

Добыто 3,9 млрд кубометров и реализовано 6,3 млрд кубометров природного газа. Свободный денежный поток составил (16,9) млрд грн с учетом 23,2 млрд грн инвестиций в облигации внутреннего государственного займа со сроком погашения в июне 2020 года.

Общая сумма налогов, уплаченных в государственный бюджет, составила 24,1 млрд грн.

Финансовый директор Группы "Нафтогаз" Петер ван Дрил прокомментировал: "Кризис, вызванный COVID-19, и макроэкономическая ситуация с резким падением цен на газ в этом квартале создают для нас сложные условия".

"Движение денежных средств от операционной деятельности в первом квартале составило 10,9 млрд грн по сравнению с 28,0 млрд грн за аналогичный период прошлого года, без учета прекращенной деятельности. На результаты значительно повлияло падение цен и спроса на газ. Мы сокращаем расходы и соблюдаем дисциплину в управлении капиталом. Наше финансовое состояние стабильно с долей обязательств на уровне 12,4%", - сказал ван Дрил.

Также "Нафтогаз Украины" по итогам деятельности от оказания услуги по транзиту природного газа в январе-марте 2020 года получил положительный показатель EBITDA (прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации) в размере 0,372 млрд грн.

При этом чистый доход НАК от оказания услуги за транзит в январе-марте 2020 года составил 10,382 млрд грн.

В свою очередь, согласно отчетности ООО "Оператор ГТС Украины" за первый квартал 2020 года, его чистый доход составил 14,715 млрд грн (включает в себя не только доходы от транзита, но и от оказания услуг по внутренней транспортировке).

Как сообщалось, заключенный в 2009 году транзитный контракт между "Нафтогазом Украины" и "Газпромом" истек утром 1 января 2020 года. Новый договор между компаниями на организацию транспортировки, транспортное соглашение между НАК и ОГТСУ, а также межоператорское соглашение между ОГТСУ и "Газпромом" были подписаны 30 декабря 2019 года.

Контракт предполагает транзит в 2020 году минимум 65 млрд кубометров российского газа, что в суточном исчислении составляет 178 млн кубометров. В 2021-2024 годах транзит составит по 40 млрд кубометров. Оплата указанных объемов является гарантированной даже в случае меньшей прокачки через ГТС Украины.

Нежелание "Газпрома" работать по типовому договору на транспортировку, утвержденному украинским регулятором, поясняли неготовностью российской компании брать на себя риски, связанными с работой внутри Украины, в частности возможными резкими изменениями тарифов на транспортировку. В итоге стороны договорились, что эти риски за определенную маржу возьмет на себя "Нафтогаз", а плата за организацию транспортировки будет фиксированной