"Укрзализныця" продлила контракт на поставку питания в скоростных поездах

"Украинская железнодорожная скоростная компания", филиал АО "Укрзализныця", заключила дополнительное соглашение на 4 месяца с ООО "Вог Кафе" о предоставлении услуг питания в скоростных поездах "Интерсити +".

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци" сообщает БизнесЦензор.

"Согласно новому соглашению вознаграждение, которое платит "Вог Кафе" Укрзализныци увеличено втрое. Так, в течение четырех месяцев "Укрзализныця" получать от контрагента 4,25 млн грн с НДС в месяц. Ранее сумма вознаграждения составляла более 1,3 млн грн в мес", - сообщает "Укрзализныця".

"Укрзализныця" уже в ближайшее время объявит новый конкурс по отбору контрагента для организации питания в скоростных поездах, говорится в сообщении.

В квалификационных критериях к потенциальным участникам "Укрзализныця" учтет наличие квалифицированного персонала, соответствующего оборудования и материально-технической базы.

Также потенциальные участники должны иметь опыт одновременного предоставления таких услуг для большого количества человек.

Как сообщал БизнесЦензор, "Укрзализныця" уволила руководство "Украинской железнодорожной скоростной компании" за непрозрачное проведения конкурса по питанию в скоростных поездах.

18 мая "Укрзализныця" отстранила руководство Скоростной железнодорожной компании из-за конкурса на питание.

Перед этим УЖСК определила победителем конкурса на питание пассажиров в скоростных поездах "Интерсити" малоизвестную компанию "Гринед", которая предложила платить на 25 тыс. грн в месяц больше, чем нынешний поставщик "Вог Кафе". Также в конкурсе участвовало ООО "Сокар Петролеум" и три другие компании.

Малоизвестная компания владеет небольшим кафе в Киеве и имеет всего несколько работников, но получила право последней предлагать цену на конкусе.