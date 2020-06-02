В приложении "Дия" появился ридер QR-кодов

Министерство цифровой трансформации Украины добавило в приложении "Дия" ридер QR-кодов.

Об этом сообщил вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"QR документа в "Дии" проверяется смартфоном, для этого не нужно отдельных инструментов или программ. Но для большего комфорта мы добавили ридер QR-кодов сразу в "Дии" - проверяйте цифровые документы любым способом. Новый функционал мгновенно подтвердит действительность документа. Это не только удобно, но и прежде всего безопасно", - сообщил Федоров.

Кроме того, Федоров добавил, что в новой версии "Дии" 1.9.0 доработаны также push-оповещения, их настройки и другие технические детали.

Сайт и приложение "Дия" являются единым государственным веб-порталом электронных услуг, а также ключевым сервисом в проекте "государство в смартфоне". Они объединяют в себе все услуги, которые предоставляет государство гражданам и бизнесу.