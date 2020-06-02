Ветряная и солнечная энергетика стали дешевле угольной, – IRENA

Снижение стоимости возобновляемых источников энергии знаменует собой поворотный момент в переходе на низкоуглеродную энергетику. Сегодня строительство новых солнечных и ветряных электростанций обходится дешевле, чем эксплуатация существующих угольных.

Об этом говорится в докладе Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA), передает БизнесЦензор со ссылкой на enkorr.

Агентство заявило, что более привлекательные цены на возобновляемые источники энергии по сравнению с выработкой электричества на ископаемом топливе могут помочь правительствам принять меры по продвижению к экологически чистой экономике после коронавирусного шока.

"Мы достигли важного переломного момента в энергетическом переходе", - заявил генеральный директор IRENA Франческо Ла Камер.

Хотя ученые считают, что миру необходимо осуществить гораздо более быстрый переход для смягчения наихудших последствий изменения климата, годовой отчет базирующегося в Абу-Даби агентства показывает, что энергия ветра и солнца становятся все более конкурентоспособной.

Согласно отчету IRENA, более половины возобновляемых мощностей, введенных в строй в 2019 году, обеспечили более низкие затраты, чем самые дешевые новейшие угольные электростанции.

Отмечается, что средняя стоимость строительства новой фотоэлектрической или береговой ветровой генерирующей установки уже обходится дешевле, чем поддержание работоспособности действующих угольных электростанций. Это усиливает аргументы в пользу отказа от угля, сказано в документе.

Авторы доклада подсчитали, что годовые затраты на глобальную энергосистему могут сократиться на $23 млрд, если использовать прибережные ветряные и фотоэлектрические электростанции вместо самых дорогих угольных генерирующих объектов суммарной мощностью 500 ГВт. В основном, они расположены в Германии, Индии, Китае, Польше, США, Украине, Южной Корее и Японии.

Такой переход также сократит глобальные выбросы углекислого газа примерно на 5% от общего объема выбросов CO2 в 2019 году.

В 2021 году до 1200 ГВт действующих угольных генерирующих мощностей может оказаться в эксплуатации дороже, чем затраты на строительство солнечных электростанций, говорится в отчете.

Как сообщалось, согласно прогнозу Международного энергетического агентства солнечная энергетика и биотопливо будут доминировать на "зеленом" энергорынке до 2022 года.

В докладе генсека ООН о тенденциях в области сырьевых товаров говорится, что в 2018 году рост возобновляемых источников энергии составил более 4%, и на их долю пришлась примерно четверть роста общего спроса на первичную энергию. В области электроэнергии доля "чистых" источников выросла на 45%.

На фоне реализации программ энергосбережения и увеличения доли альтернативной энергетики в мировой энергетическом балансе рост мирового спроса на нефть замедлится до уровня 2008 года, отмечают в МЭА.