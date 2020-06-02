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Ветряная и солнечная энергетика стали дешевле угольной, – IRENA

Ветряная и солнечная энергетика стали дешевле угольной, – IRENA

Снижение стоимости возобновляемых источников энергии знаменует собой поворотный момент в переходе на низкоуглеродную энергетику. Сегодня строительство новых солнечных и ветряных электростанций обходится дешевле, чем эксплуатация существующих угольных.

Об этом говорится в докладе Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA), передает БизнесЦензор со ссылкой на enkorr.

Агентство заявило, что более привлекательные цены на возобновляемые источники энергии по сравнению с выработкой электричества на ископаемом топливе могут помочь правительствам принять меры по продвижению к экологически чистой экономике после коронавирусного шока. 

"Мы достигли важного переломного момента в энергетическом переходе", - заявил генеральный директор IRENA Франческо Ла Камер.

Хотя ученые считают, что миру необходимо осуществить гораздо более быстрый переход для смягчения наихудших последствий изменения климата, годовой отчет базирующегося в Абу-Даби агентства показывает, что энергия ветра и солнца становятся все более конкурентоспособной.

Согласно отчету IRENA, более половины возобновляемых мощностей, введенных в строй в 2019 году, обеспечили более низкие затраты, чем самые дешевые новейшие угольные электростанции.

Отмечается, что средняя стоимость строительства новой фотоэлектрической или береговой ветровой генерирующей установки уже обходится дешевле, чем поддержание работоспособности действующих угольных электростанций. Это усиливает аргументы в пользу отказа от угля, сказано в документе.

Авторы доклада подсчитали, что годовые затраты на глобальную энергосистему могут сократиться на $23 млрд, если использовать прибережные ветряные и фотоэлектрические электростанции вместо самых дорогих угольных генерирующих объектов суммарной мощностью 500 ГВт. В основном, они расположены в Германии, Индии, Китае, Польше, США, Украине, Южной Корее и Японии.

Такой переход также сократит глобальные выбросы углекислого газа примерно на 5% от общего объема выбросов CO2 в 2019 году.

В 2021 году до 1200 ГВт действующих угольных генерирующих мощностей может оказаться в эксплуатации дороже, чем затраты на строительство солнечных электростанций, говорится в отчете.

Как сообщалось, согласно прогнозу Международного энергетического агентства солнечная энергетика и биотопливо будут доминировать на "зеленом" энергорынке до 2022 года.

В докладе генсека ООН о тенденциях в области сырьевых товаров говорится, что в 2018 году рост возобновляемых источников энергии составил более 4%, и на их долю пришлась примерно четверть роста общего спроса на первичную энергию. В области электроэнергии доля "чистых" источников выросла на 45%.

На фоне реализации программ энергосбережения и увеличения доли альтернативной энергетики в мировой энергетическом балансе рост мирового спроса на нефть замедлится до уровня 2008 года, отмечают в МЭА.

Автор: 

прогноз (1084) альтернативна енергетика (699)


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хай ця вся альтернатива освітить і зігріє вас в безвітряну ніч...
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02.06.2020 22:02 Відповісти
Для этого используются скромные маневровые мощности, включающие Гидроаккумуляцию, это мы еще до V2G не пришли, до которой 1-2 года. Дохера фанатов жить в эко говне и дышать российским углём, скопычиваясь в 65 лет.
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03.06.2020 11:14 Відповісти
чувак, ти хоч маєш елементарне уявлення, що таке енергетика, балансування, та хоч що таке реактивна потужність, для чого вона??? іксьпорд розеточний, гідроакумуляція бл.., 1-2 роки, що ти мелеш!!! та де ж вас таких наплодилось??? вітер, сонце- ти хоч раз був біля працюючого вітрогенератора? ти в курсі як він шумить, що таке наднизькі шуми? та в курсі , що робити, коли вітру немає? ти в курсі, якої інтенсивності сонячне випромінювання в наших широтах, яке ККД сонячних панелей. як тобі буде електропоїзд праювати від вітрогенератора і сонячних батерей??? а сиситеми життєзабезпечення мегаполісів? а заводи,лікарні, стратегічні і військові об'єкти???
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11.06.2020 09:48 Відповісти
Если это так,то почему без гос.поддержки в 60 млрд.грн(украденных у тех же ТЭЦ,АЭС и ГЭС) и цены закупки,в 3 раза выше той же атомной генерации наша "зелено-альтернативная " энергетика издохнет немедленно из-за неэффективности,затратности и наносимого экологического вреда окружающей среде? Об окупаемости я вообще молчу-опыт Германии-в помощь.Всем добра. Кстати доля угля в мировом энергобалансе состовляет 41%.,между прочим.
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02.06.2020 23:03 Відповісти
Украденных у тец) тото Ахметов замок в европе за 6 лярдов гривен купил, притесненный. Ты возьми и не используй в расчете то что было построенно, а расчитай строительство новой АЭС и ТЭС и сравни не с Германией, которая за царя гороха панели внедряла а последних лет с соответствующим КПД и падающей ценой.
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03.06.2020 11:09 Відповісти
ооо, ти європу згадав... так скажи мені, чому польща продовжує вводити в експлуатацію вугільні енергоблоки? чому по європейських країнах будуються газотурбінні потужності?
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11.06.2020 09:50 Відповісти

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