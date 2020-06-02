АМКУ обвинил компании Ахметова в злоупотреблениях на рынке электроэнергии

Антимонопольный комитет (АМКУ) квалифицировал как злоупотребление монопольным (доминирующим) положением действия АО "ДТЭК Западэнерго" и ООО "Д.Трейдинг" на рынке электроэнергии в зоне "Бурштынского энергоострова".

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ по итогам анализа доказательств по делу о злоупотреблениях компаний, входящих в энергохолдинг ДТЭК Рината Ахметова, передает БизнесЦензор.

В рамках проведенного расследования АМКУ пришел к выводы, что группа ДТЭК в составе АО "ДТЭК Западэнерго" и ООО "Д. Трейдинг" в июле-октябре 2019 года занимала монопольное (доминирующее) положение на региональном рынке коммерческой продажи электрической энергии и балансировки в часы как минимальной, так и максимальной нагрузки в торговой зоне острова "Бурштынской ТЭС".

"С конца июля 2019 года "ДТЭК Западэнерго" уменьшало объемы предлагаемой электроэнергии в часы минимальной нагрузки, что приводило к росту объемов продаж на балансирующем рынке по более высоким для потребителей ценам", – сказано в сообщении.

Кроме того, в июле-октябре 2019 года "ДТЭК Западэнерго" устанавливало на рынке "на сутки вперед" в часы максимальной нагрузки завышенные и экономически необоснованные цены на продажу электрической энергии, отмечают в Коммитете.

"Такие действия ответчика по делу были бы невозможны в условиях существования значительной конкуренции на рынке, следовательно, квалифицируются Антимонопольным комитетом как злоупотребление монопольным (доминирующим) положением", – подчеркивается в сообщении.

В АМКУ отмечают, что конкуренцию АО "ДТЭК Западэнерго" могла бы составить электроэнергия из соседних европейских стран, прежде всего Словакии, где в исследуемый период она была значительно дешевле.

"Однако ООО "Д. Трейдинг", которое входит в ту же группу ДТЭК, выкупало большую часть пропускной способности направлению Словакия-Украина, что ограничивало импорт. То есть, "ДТЭК Западэнерго" могло диктовать свои условия всему рынку", – констатирует Антимонопольный комитет.

На данном этапе расследования компаниям-ответчикам направлено представление о предварительных выводах – юридический документ, который описывает собранные Комитетом доказательства и дает возможность фигурантам дела подготовиться к заседанию АМКУ, где вопрос будет рассматриваться.

У "ДТЭК Западэнерго" и "Д. Трейдинг" есть месяц на формирование своей позиции защиты. Затем Комитет назначит заседание, на котором дело будет рассмотрено с участием ответчиков.

"В случае принятия Комитетом решения, которое подтвердит нарушение законодательства о защите экономической конкуренции в виде злоупотребления монопольным положением, на нарушителей будет наложен штраф в размере до 10% дохода (выручки) от реализации продукции (товаров, работ, услуг) за последний отчетный год", – напомнили в АМКУ.

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Как сообщалось, в марте Антимонопольный комитет (АМКУ) оштрафовал ООО "Д.Трейдинг" за предоставление недостоверной информации в процессе рассмотрения дела о злоупотреблениях монопольным (доминирующим) положением АО "ДТЭК Западэнерго" Рината Ахметова.

Конечным бенефициаром ООО "Д.Трейдинг", как и АО "ДТЭК Западэнерго" в госреестре указан Ринат Ахметова.

Напомним, в октябре 2019 года Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) открыл дело против ПАО "ДТЭК Западэнерго" Ахметова.

АМКУ указывал, что "Западэнерго" производит около 90% электроэнергии в торговой зоне "Бурштынского энергоострова" при незначительных объемах импорта в неё. В такой ситуации комитет усматривает признаки монопольного (доминирующего) положения генерирующей компании. Комитет также отмечал действия компании, направленные на увеличение стоимости электроэнергии для потребителей. В свою очередь в ДТЭК обвинения отрицали.