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АМКУ обвинил компании Ахметова в злоупотреблениях на рынке электроэнергии

АМКУ обвинил компании Ахметова в злоупотреблениях на рынке электроэнергии

Антимонопольный комитет (АМКУ) квалифицировал как злоупотребление монопольным (доминирующим) положением действия АО "ДТЭК Западэнерго" и ООО "Д.Трейдинг" на рынке электроэнергии в зоне "Бурштынского энергоострова".

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ по итогам анализа доказательств по делу о злоупотреблениях компаний, входящих в энергохолдинг ДТЭК Рината Ахметова, передает БизнесЦензор.

В рамках проведенного расследования АМКУ пришел к выводы, что группа ДТЭК в составе АО "ДТЭК Западэнерго" и ООО "Д. Трейдинг" в июле-октябре 2019 года занимала монопольное (доминирующее) положение на региональном рынке коммерческой продажи электрической энергии и балансировки в часы как минимальной, так и максимальной нагрузки в торговой зоне острова "Бурштынской ТЭС".

"С конца июля 2019 года "ДТЭК Западэнерго" уменьшало объемы предлагаемой электроэнергии в часы минимальной нагрузки, что приводило к росту объемов продаж на балансирующем рынке по более высоким для потребителей ценам", – сказано в сообщении.

Кроме того, в июле-октябре 2019 года "ДТЭК Западэнерго" устанавливало на рынке "на сутки вперед" в часы максимальной нагрузки завышенные и экономически необоснованные цены на продажу электрической энергии, отмечают в Коммитете.

"Такие действия ответчика по делу были бы невозможны в условиях существования значительной конкуренции на рынке, следовательно, квалифицируются Антимонопольным комитетом как злоупотребление монопольным (доминирующим) положением", – подчеркивается в сообщении.

В АМКУ отмечают, что конкуренцию АО "ДТЭК Западэнерго" могла бы составить электроэнергия из соседних европейских стран, прежде всего Словакии, где в исследуемый период она была значительно дешевле.

"Однако ООО "Д. Трейдинг", которое входит в ту же группу ДТЭК, выкупало большую часть пропускной способности направлению Словакия-Украина, что ограничивало импорт. То есть, "ДТЭК Западэнерго" могло диктовать свои условия всему рынку", – констатирует Антимонопольный комитет.

АМКУ обвинил компании Ахметова в злоупотреблениях на рынке электроэнергии 01

На данном этапе расследования компаниям-ответчикам направлено представление о предварительных выводах – юридический документ, который описывает собранные Комитетом доказательства и дает возможность фигурантам дела подготовиться к заседанию АМКУ, где вопрос будет рассматриваться.

У "ДТЭК Западэнерго" и "Д. Трейдинг" есть месяц на формирование своей позиции защиты. Затем Комитет назначит заседание, на котором дело будет рассмотрено с участием ответчиков.

"В случае принятия Комитетом решения, которое подтвердит нарушение законодательства о защите экономической конкуренции в виде злоупотребления монопольным положением, на нарушителей будет наложен штраф в размере до 10% дохода (выручки) от реализации продукции (товаров, работ, услуг) за последний отчетный год", – напомнили в АМКУ.

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Как сообщалось, в марте Антимонопольный комитет (АМКУ) оштрафовал ООО "Д.Трейдинг" за предоставление недостоверной информации в процессе рассмотрения дела о злоупотреблениях монопольным (доминирующим) положением АО "ДТЭК Западэнерго" Рината Ахметова. 

Конечным бенефициаром ООО "Д.Трейдинг", как и АО "ДТЭК Западэнерго" в госреестре указан Ринат Ахметова.

Напомним, в октябре 2019 года Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) открыл дело против ПАО "ДТЭК Западэнерго" Ахметова.

АМКУ указывал, что "Западэнерго" производит около 90% электроэнергии в торговой зоне "Бурштынского энергоострова" при незначительных объемах импорта в неё. В такой ситуации комитет усматривает признаки монопольного (доминирующего) положения генерирующей компании. Комитет также отмечал действия компании, направленные на увеличение стоимости электроэнергии для потребителей. В свою очередь в ДТЭК обвинения отрицали.

Автор: 

Ахметов Рінат (1610) монополія (88) Антимонопольний комітет (1448) ДТЕК (1359)


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Топ коментарі
+8
Как дети малые: "Обвинили"
Да за эти и другие нарушения согласно договора "Приватизации" национализировать компанию.
Ахметов постоянно надувает государство на рынке электроэнергии, продает заведомо дорогую энергию, а ему в ответ типа, не балуйся.
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02.06.2020 17:00
+7
Когда уже Украинцы увидят, как этого бандита - Ахметова ведут с наручинками за спиной???
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02.06.2020 17:56
+4
Замнут дело... Ахметов няш-мяш с очередным президентом!
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02.06.2020 15:46
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Замнут дело... Ахметов няш-мяш с очередным президентом!
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02.06.2020 15:46 Відповісти
Как дети малые: "Обвинили"
Да за эти и другие нарушения согласно договора "Приватизации" национализировать компанию.
Ахметов постоянно надувает государство на рынке электроэнергии, продает заведомо дорогую энергию, а ему в ответ типа, не балуйся.
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02.06.2020 17:00 Відповісти
И шо теперь???? может ему работать перестать??!!)))))))))
угар))
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02.06.2020 17:28 Відповісти
В тюряге ему надо работать уже давным-давно, а не народ обворовывать.
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02.06.2020 19:52 Відповісти
Когда уже Украинцы увидят, как этого бандита - Ахметова ведут с наручинками за спиной???
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02.06.2020 17:56 Відповісти
Боюсь что многие украинцы до этого просто не доживут
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02.06.2020 21:59 Відповісти
Когда еще больше будут исправно платить и не устраивать ему автомайдан, сидеть на жопе исправно. Так победим.
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02.06.2020 23:40 Відповісти
А хто примусив вивести з експлуатації блоки атомних АЕС? Ахметов? Нехай АМКУ трусить кабмін. Нехай трусить профільний комітет парламенту. Ахметов просто користується преференціями, яку для нього ця влада створила.
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02.06.2020 18:22 Відповісти
Вот интересно получается. Сначала как бы надо начинать с приведения законодательства к нормам Конституции Украины,а именно отмены разрушительно-диверсионных "рознично-рыночных" законов 2018г., которые явились миной замедленного действия под "балансы"- 80 лет до этого беспроблемно регулируемые государством. Т.е за 2 года"регуляции" они (АО,ООО) вместе с "альтернативно-зелеными" негодяями ,крышуемые НКРЕКП и украденными у атомщиков 60 млрд.грн "дотаций",умудрились довести энергетику-фундамент экономики,курицу,несущую золотые яйца до краха. Это же надо было додуматься в хорошо отлаженный механизм,каким является энергетика,запустить шайку прохвостов "эффективных частных менеджеров" АО,ООО и пр "Рогов с копытами" -,"регуляторов".-которые кроме как "взять и поделить" (Шариков в "Собачьем сердце" еще Попандополо в "Свадьбе в Малиновке"-это тебе,это опять тебе, а это мой размерчик) ничего не способны сделать путнего - все 30 лет развала экономики этими опилкоголовыми деятелями - тому подтверждение.Надо все законодательство приводить к нормам Конституции,разгонять ссаными тряпками все нежизнеспособное и наносящее экономический ущерб с привлечению всех причастных к материальной ответственности за содеянное. Всем добра. P/S Вот интересно,перед принятием этих судьбоносных законов в энергетике,экономике да и страны в целом была экспертная оценка последствий,нанесения колоссального ущерба отрасли,кто делал эти экспертизы,пофамильно. Посчитать весь ущерб энергетики (а это десятки миллиардов $) и через суды пусть оплачивают,и так по всем "реформам" по всем отраслям экономики,медицины и пр. Так работает "рынок". Ни одна частная кампания не будет терпеть в управлении идиотов,доводящих эту кампанию до банкротства,а у нас им в помощь еще прилагаются "наблюдательные советы" за доведением до банкротства. Дас.
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02.06.2020 18:23 Відповісти
раковой опухоли с метастазами из Донецка и по всей Украине призидентом нужен был барыга у которого с ним общий интерес грабить Украину))один из них как ротердам+ а сколько еще таких)))но с выборами у них не срослось))))и гудел он))) и весь медиаресурс ки нул на помощь товарищу по грабежу но не срослось))сейчас ахметов подбирает себе кадры в основном из Западной Украины)))видит в них потенциал для своих махинаций!!))
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02.06.2020 19:06 Відповісти
Так эти злоупотребления у него, с самого начала, а вы только лишь сейчас это выяснили.
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02.06.2020 19:56 Відповісти
штрафуют только бабушек, продающих на рынке семечки и яблоки. а бандитов ахметова и коламойского-низзя.
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02.06.2020 23:21 Відповісти
Антимонопольный комитет (АМКУ) квалифицировал как злоупотребление монопольным (доминирующим) положением действия АО "ДТЭК Западэнерго" и ООО "Д.Трейдинг" на рынке электроэнергии в зоне "Бурштынского энергоострова". Источник: https://biz.censor.net/n3199524

Ахметка берега попутав, взяв і підняв ціну інтернету у своєму "Укртелекомі" десь втричі
Наглість це головна риса олігархату і плювали вони на мораль
Нічого, скоро електроенергія і газ подорожчають на радість фанам Голобородька
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02.06.2020 23:49 Відповісти
Ясное дело Ахмето будет выдавливать с рынка Энергоатом, своего конкурента - предприятее принадлежащее народу которое продает самую не дорогую э/э, вот он с властью и хочет его прихвптизировать, когда "Энергоатом" может продать э/э только по 60 коп за 1 квт, а Ахметов тепловую по 1,7 грн, а "зеленую" по 4,5 грн , ну "рынок"он с депутатами такой организовали,так еще и за транзит с приватизированных облэнерго по 1 грн с квт, а себистоимрсть перелачи 10-15 коп, так почему не банкротить Энергоатом, так еще Шмыгаля и Буславец назначили - людей Ахметова, а так в Украине коррупции в высших эшелонах власти нет, они денег не берут, они их печатают, "разбавляют" эмиссией сбережения народа,банкротят активы и приватизируют их за копейки, ну просто воруют,а народ в рабство 21 века загоняют.
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03.06.2020 00:09 Відповісти
Перевірити уплату податків з дня иснування банди Ахметова! ( наперстачні часи пропускаемо)!!!
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03.06.2020 07:08 Відповісти
А СКОЛЬКО АМКУ МОЛЧАЛ !!!??? ПОРА НАКАЗАТЬ ЧЕРТЕЙ !!!
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03.06.2020 07:22 Відповісти
гнида зеленский решил немного шумихи сождать, охметова прикрыть
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03.06.2020 09:06 Відповісти

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