Windrose обнародовала новое расписание внутренних полетов на июнь

Авиакомпания Windrose обнародовала скорректированный график регулярных полетов по внутренним маршрутам с 15 до 30 июня.

Об этом сообщает avianews.com, передает БизнесЦензор.

15 июня после открытия аэропортов в Украине авиакомпания планирует запустить рейсы из Киева в Одессу, Днепр и Харьков, с 16 июня - из Киева во Львов. Все линии будут обслуживаться ежедневно.

До конца июня самолеты будут летать во Львов и Харьков один раз в день, в Днепр и Одессу - два раза в день. С июля авиакомпания намерена увеличить частоту полетов. Открытие ежедневных рейсов Николаев-Киев перенесено на 15 июля.

Минимальная цена авиабилетов на июнь на маршруте Киев-Одесса составляет 790 грн, на линиях Киев-Львов, Киев-Днепр и Киев-Харьков - 951 грн. В стоимость входит перевозка багажа 23 кг и ручной клади 7 кг.

Windrose планировала запускать новую региональную программу на самолетах Embraer 145 и ATR 72-600, однако первое время рейсы будут выполняться только на Embraer 145.

Как сообщили в авиакомпании, из-за ограничений на въезд в страны ЕС для граждан Украины ее специалисты не смогли провести приемку нового типа авиалайнеров.

Сейчас для авиаперевозчика готовы два ATR 72-600. Их Windrose рассчитывает забрать в Украину после 15 июня. Именно этот тип самолета должен стать основой полетной программы на маршрутах внутри Украины.