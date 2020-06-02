Население увеличило покупку и продажу валюты на фоне смягчения карантина, – НБУ

Объем продажи населением наличной валюты в мае 2020 года превысил объем покупки на $48,5 млн.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ), передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В частности, в мае по сравнению с апрелем украинцы увеличили продажу валюты на 15,4% – до $908,8 млн в эквиваленте, а покупку – на 16,8%, до $860,2 млн в эквиваленте.

Вместе с тем, по сравнению с "докоронавирусным" февралем, в мае население сократило продажу валюты в 1,6 раза, покупку – в 1,4 раза.

В целом с начала 2020 года объем продажи наличной валюты преобладал над объемом покупки, разница между которыми составила $570,9 млн, в частности в апреле украинцы продали на $50,9 млн больше, чем купили.

Как сообщалось, по данным НБУ, в апреле по сравнению с мартом текущего года украинцы в 1,7 раза сократили продажу и покупку наличной валюты до эквивалента $787,3 млн и $736,4 млн соответственно. При этом объем продажи населением наличной валюты в апреле 2020 года превысил объем покупки на $50,9 млн.