Нацбанк завтра введет в обращение первый выпуск монет номиналом 10 гривен

Национальный банк Украины 3 июня введет в обращение первый выпуск монет номиналом 10 грн объемом более 5 млн штук, которые постепенно заменят аналогичные банкноты.

Об этом сообщили в пресс-службе регулятора агентству Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

"На первом этапе Национальный банк планирует ввести в обращение более 5 млн штук оборотных монет номиналом 10 грн, которые были распределены между подразделениями НБУ в регионах", – отмечается в сообщении.

Как сообщалось, новая монета изготовлена из цинкового сплава с гальваническим покрытием никелем, ее диаметр – 23,5 мм, вес – 6,4 грамма. Благодаря увеличенным габаритным размерам она существенно отличается от оборотных монет номиналом 1, 2 и 5 гривень.

Регулятор уточнял, что после введения 10-гривневых монет украинцы смогут рассчитываться соответствующими банкнотами неограниченный период, но в результате природного износа их количество будет постепенно уменьшаться.

Введение в оборот монет номиналом в 10 грн является завершением процесса оптимизации и обновления банкнотно-монетного ряда гривни, который продолжается с 2014 года. В результате номинальный ряд гривни сократится до 12 номиналов - шести монет (10 и 50 копеек, 1, 2, 5 и 10 гривень) и шести банкнот (20, 50, 100, 200, 500 и 1000 гривень), отмечал регулятор.

Нацбанк подчеркивал, что длительность использования монет составляет 20-25 лет, что гораздо дольше, чем срок жизни банкнот низких номиналов (одни-два года). Таким образом, замена банкнот на монеты позволит государству сэкономить на печати около 1 млрд грн.