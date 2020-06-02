СЕТАМ заявил о завершении подготовки системы для продажи земельных участков

Система для продажи земельных участков государственного предприятия "СЕТАМ" прошла испытания и готова к проведению аукционов, для ее реализации требуется только постановление Кабинета министров, определяющее процедуру таких торгов.

Об этом сообщил и.о. гендиректора "СЕТАМ" Александр Мамро на пресс-конференции, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Наша система была апробирована и полностью готова. Были определенные ошибки, были достижения, но определяться будет Кабмин. Мы готовы проводить эти торги, система готова - личные кабинеты, сопровождение и тому подобное", - сказал Мамро.

По словам Мамро, "СЕТАМ" способен самостоятельно проводить такие торги, однако не поддерживает перспективу монополии на рынке.

Как сообщалось, ГП "СЕТАМ" Министерства юстиции Украины в конце сентября 2018 года начало электронные торги на право аренды государственной земли.